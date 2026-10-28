THÁI LAN - Người Thái thường mua vàng để đeo trong đám cưới, cất trong két hay làm của để dành. Nhưng với thế hệ 9X và Gen Z, vàng dần thành dòng tiết kiệm số, mở app ra, bỏ vài chục nghìn đồng mỗi lần, vài tháng sau có thể rút ra thỏi vàng thật.

Dù Thái Lan có hơn 6.000 cửa hàng vàng truyền thống, một bộ phận người trẻ ngày càng tiếp cận thị trường vàng qua ứng dụng di động, nơi họ có thể mua, bán và theo dõi giá vàng theo thời gian thực, theo ghi nhận của Nikkei Asia và Thailand Business News.

Sự thay đổi này không chỉ là chuyện công nghệ. Nó phản ánh một thế hệ nhà đầu tư mới, những người coi vàng vừa là biểu tượng văn hóa, vừa là một kênh chống lạm phát và tích lũy tài sản linh hoạt.

Từ 'nặng túi' đến 'nhẹ app'

Trước đây, muốn mua vàng, người Thái thường phải đến cửa hàng, cân nhắc từng baht vàng (một đơn vị tương đương 15,244 gram). Nhưng các ứng dụng mới đã phá vỡ rào cản đó.

YLG Group, một trong những nhà cung cấp vàng lớn nhất Thái Lan, cho biết khoảng 68% khách hàng giao dịch trực tuyến của họ dưới 40 tuổi.

Các quầy giao dịch vàng truyền thống đang dần nhường chỗ cho ứng dụng di động trong thói quen tích lũy của thế hệ trẻ Thái Lan. Ảnh: Money & Banking Magazine

Con số này phản ánh một xu hướng rõ ràng: người trẻ không chỉ quan tâm đến vàng mà còn đẩy khối lượng giao dịch qua ứng dụng tăng vọt.

Các nền tảng như Dime! của KKP Dime ghi nhận khối lượng giao dịch vàng vượt 500 tỷ baht (khoảng 385.000 tỷ đồng), tăng 95% chỉ trong một năm, với số nhà đầu tư vàng lên tới hơn 267.000 người, tăng gần 74% so với cùng kỳ.

Điều đáng chú ý là Dime! cho phép người dùng bắt đầu chỉ với 100 baht (khoảng 77.000 đồng) và không mất phí giao dịch, sau đó có thể quy đổi số dư trong ứng dụng thành vàng thật khi tích lũy đủ.

Ứng dụng do ngân hàng Krungsri hợp tác với nhà kinh doanh vàng Hua Seng Heng cho phép giao dịch 24/7, nhưng khối lượng tối thiểu để mua bán là 5 baht vàng (khoảng 76 gram); riêng tính năng tích lũy cho phép bắt đầu chỉ với 1.000 baht (khoảng 770.000 đồng).

Trong khi đó, một ứng dụng khác của ngân hàng SCB tích hợp giao dịch vàng với 3 nhà cung cấp lớn, cho phép mua bán bằng USD hoặc baht, với khối lượng khởi điểm 0,05 ounce (khoảng 1,56 gram).

Vì sao người trẻ Thái Lan chọn vàng?

Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa truyền thống và áp lực kinh tế hiện đại.

Vàng đã ăn sâu vào đời sống người Thái từ nhiều thế hệ. Nó là món quà cưới, là tài sản tích lũy, là biểu tượng của sự thịnh vượng. Nhưng với thế hệ trẻ, động cơ đã mở rộng hơn.

Theo khảo sát của YLG, gần một nửa người thuộc Gen Z và Millennials cho rằng lý do chính để mua vàng là sự ổn định và tính hữu hình của nó. Họ cũng xem vàng là hàng rào chống lại lạm phát và bất ổn kinh tế, đặc biệt sau những cú sốc như khủng hoảng tài chính 2008, đại dịch Covid-19 và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Một yếu tố khác là tính thanh khoản. Với ứng dụng, người dùng có thể bán vàng bất cứ lúc nào, nhận tiền ngay lập tức, thay vì phải mang vàng ra cửa hàng và chờ đợi.

Điều này biến vàng từ một tài sản “cất giữ dài hạn” thành một công cụ tiết kiệm linh hoạt, gần giống như một tài khoản tiết kiệm sinh lời, một “ví vàng” mà người dùng có thể nạp vào bất cứ khi nào có tiền nhàn rỗi và rút ra khi cần.

Hai nhóm nhà đầu tư trẻ

YLG nhận thấy người trẻ tham gia thị trường vàng theo hai cách chính. Nhóm thứ nhất giao dịch theo diễn biến thị trường, theo dõi sát giá và các yếu tố kinh tế để ra quyết định mua bán nhanh.

Vàng miếng vẫn là kênh tích lũy quen thuộc, nhưng giới trẻ Thái Lan ngày càng tiếp cận nó qua ứng dụng di động thay vì đến cửa hàng. Ảnh: Thaiger

Nhóm thứ hai tích lũy dần dần, mua số lượng nhỏ hoặc sử dụng phương pháp trung bình giá theo thời gian để tránh phải đoán đúng thời điểm.

Cả hai nhóm đều có chung một đặc điểm: ưu tiên di động. Họ kỳ vọng mức đầu tư tối thiểu thấp, thủ tục đơn giản, giá minh bạch và có thể truy cập ngay trên điện thoại.

Một phụ nữ 28 tuổi ở thủ đô Bangkok, Nadakan Daorueang, chia sẻ với Nikkei Asia rằng cô bắt đầu giao dịch vàng qua ứng dụng từ tháng 7 năm ngoái và đã kiếm được gần 50.000 baht (khoảng 38,5 triệu đồng) tiền lời từ việc mua bán vàng miếng 10 và 20 baht.

Cô nói rằng ban đầu chỉ muốn đa dạng hóa tiết kiệm, nhưng khi thấy giá vàng tăng vọt, cô quyết định chốt lời.

Câu chuyện của cô không phải cá biệt. Nhu cầu vàng tại Thái Lan tiếp tục tăng mạnh: riêng vàng thỏi và vàng xu đã đạt 51,4 tấn trong năm 2025, tăng 29% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong 7 năm, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC). Con số này đưa Thái Lan trở thành thị trường vàng thỏi và vàng xu lớn nhất Đông Nam Á, chiếm khoảng 36% tổng nhu cầu của khu vực.

Đằng sau sự thay đổi này, bên cạnh công nghệ và áp lực kinh tế, còn có một yếu tố ít được nhắc đến: hiệu ứng truyền thông. Nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm đến vàng nhờ lời khuyên từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, theo ông Tanarat Pasawongse, CEO của Hua Seng Heng.

Sự chuyển dịch này không có nghĩa là các cửa hàng vàng truyền thống biến mất. Nhưng nó cho thấy một điều: với thế hệ trẻ Thái Lan, vàng không còn là thứ chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.

Nó đã trở thành một phần trong thói quen tài chính hàng ngày, chỉ khác là thay vì mở tủ, họ mở app.