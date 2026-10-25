Giá vàng hôm nay 25/10 trên thế giới giảm mạnh trong tuần, có thời điểm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/10

Chốt phiên cuối tuần 24/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giữ nguyên ở mức 135-139 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Giá vàng thế giới hôm nay 25/10

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Lo ngại xung đột liên quan đến Iran leo thang khiến giá dầu tăng cao, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng giao ngay có thời điểm xuống 3.995 USD/ounce, giảm 0,7%.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Sáu cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt, nhưng áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt.

Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 10 đạt 57,6 điểm, giảm so với 58,4 điểm trong tháng 9 nhưng vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, giá bán của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tăng nhanh nhất kể từ tháng 8/2022.

Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Mỹ cũng tăng. Theo khảo sát của Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới tăng từ 4,6% lên 4,7%, trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng từ 3,4% lên 3,5%.

Những số liệu này làm dấy lên lo ngại Fed có thể tiếp tục duy trì lãi suất cao, gây bất lợi cho vàng.

Giá dầu Brent có thời điểm vượt 117 USD/thùng, còn dầu WTI vượt 103 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể khiến lạm phát kéo dài và làm giảm khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp Fed dự kiến diễn ra ngày 27-28/10 và dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 29/10.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.010 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng định hướng giá vàng. Nếu Fed phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, kim loại quý có thể tiếp tục biến động mạnh. Ngược lại, nếu không có bất ngờ lớn từ Fed, lực mua ở vùng giá thấp có thể giúp vàng phục hồi.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định xu hướng kỹ thuật của vàng vẫn yếu. Các chỉ báo động lượng chưa cải thiện, trong khi những đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục đi xuống. Vùng kháng cự gần được ông xác định trong khoảng 4.065-4.075 USD/ounce.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại. Mốc 4.000 USD/ounce có thể giữ vai trò hỗ trợ, dù giá có thể giảm nhẹ xuống dưới ngưỡng này.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định giá vàng đang giằng co giữa nhóm nhà đầu tư ngắn hạn tìm kiếm cơ hội bán khi giá giảm và các nhà đầu tư dài hạn vẫn duy trì nhu cầu mua ổn định.

Lo ngại thị trường thiếu hụt thanh khoản đã khiến hoạt động bán vàng gia tăng. Khi giá vàng giảm xuống dưới 4.065 USD/ounce hôm thứ Năm, nhiều nhà đầu tư tiếp tục bán ra để hạn chế thua lỗ, khiến giá giảm sâu hơn. Trong ngắn hạn, Hansen cho rằng cần theo dõi vùng hỗ trợ tiếp theo tại 3.970 USD/ounce.

Ở chiều tích cực, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định vàng vẫn có cơ hội tăng giá khi ngưỡng 4.000 USD/ounce chưa bị phá vỡ.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cũng nhận định lực mua bắt đáy có thể xuất hiện sau đợt bán tháo. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá dầu, kỳ vọng lãi suất và nhu cầu thanh khoản trên thị trường.