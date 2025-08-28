Người mẫu Linh Ngọc Đàm kể bắt đầu thân thiết ca sĩ Thiều Bảo Trâm vào năm 2021. Hai người hay nhắn tin, đi ăn, đi mua sắm. Cô thích đàn chị bởi vẻ nữ tính, tính cách dễ thương và biết quan tâm người khác.

Dịp mua nhà mới, Thiều Bảo Trâm mời 3 người em thân thiết là hot girl Xoài Non, Linh Ngọc Đàm và ca sĩ Tùng Maru sang nhà chơi.

Sau khi uống say, Thiều Bảo Trâm kể chuyện buồn tình cảm với nhóm bạn, cho họ xem thư tình, tin nhắn riêng liên quan mối quan hệ mới của bạn trai cũ tên T.

Sau khi xem loạt "bằng chứng" cùng lời khẳng định chắc nịch từ Thiều Bảo Trâm, cộng thêm việc "giận anh T. vì đã ngưỡng mộ và ủng hộ anh ấy nhiều đến mức tự cho mình cái quyền phán xét đúng sai", Linh Ngọc Đàm hùa theo, đăng story "đá xéo" bạn trai cũ của người chị thân thiết, gây ra scandal "bánh kem trà xanh" từng gây xôn xao năm 2021.

Người mẫu nhận định việc xen vào chuyện không phải của mình và chỉ được nghe từ một phía là hành vi thiếu tỉnh táo khiến cô hối hận nhiều năm nay.

Thiều Bảo Trâm và Linh Ngọc Đàm (phải). Ảnh: Tư liệu

"Tôi có lỗi với anh T. và chị H.T (bạn gái mới của bạn trai cũ Thiều Bảo Trâm - PV). Tôi chân thành xin lỗi", cô viết.

Linh Ngọc Đàm cũng tiết lộ hành vi đăng story "đá xéo" có phần do Thiều Bảo Trâm khẳng định sẽ tung bằng chứng lên mạng xã hội. Sau đó, ca sĩ này đổi ý vì công ty quản lý không cho phép.

Dù Thiều Bảo Trâm xin lỗi, Linh Ngọc Đàm tha thứ nhưng vẫn rất buồn, sau này không qua lại nhiều nữa.

Cô cũng xin lỗi Thiều Bảo Trâm vì quyết định công khai vụ việc sau nhiều năm im lặng. "Tôi thương Trâm nhưng không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi chuyện cứ giày xéo tôi, gia đình tôi ngày này qua ngày khác", người mẫu chia sẻ.

9X cam kết bài viết là sự thật, sẵn sàng đối chất và tham gia kiện tụng nếu cần. Cô cũng chấp nhận sự trừng phạt của người dùng mạng vì hành vi sai trong quá khứ.

Tháng 1/2021, khi dư luận đang "nóng" một số tin đồn về đời tư của ca sĩ Thiều Bảo Trâm, hot girl Xoài Non, Linh Ngọc Đàm và ca sĩ Tùng Maru đăng story về chiếc bánh kem kèm chú thích: "Nghiệp quật đứa nào làm chị tôi buồn", "Nhân quả sẽ đến sớm thôi trà xanh"...

Sau đó, dư luận bùng nổ tranh cãi gay gắt. Hot girl Xoài Non, Linh Ngọc Đàm lần lượt xin lỗi vì "bốc đồng xen vào chuyện không phải của mình".

Đầu năm 2025, ca sĩ Tùng Maru nhận mình là người mua chiếc bánh kem tân gia màu xanh dương, do được chụp dưới đèn vàng nên thành màu xanh lá. Anh nhấn mạnh mình đăng ảnh chiếc bánh cùng lời nhắn: "Hạnh phúc trong tương lai nhé chị mình ơi" chứ không "đá xéo" ai.

Mi Lê