Trong bối cảnh khách sạn ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh trên nhiều kênh đặt phòng trực tuyến, việc quản lý booking từ nhiều nguồn đang trở thành một bài toán không nhỏ đối với đội ngũ vận hành. Nhân viên phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật và đối soát thông tin giữa các nền tảng, vừa tốn thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Nhằm góp phần giải quyết bài toán quản lý booking từ nhiều nguồn, Go2Joy và ezCloud chính thức hợp tác kết nối nền tảng đặt phòng với hệ thống quản lý khách sạn (ezCloud Pms), tạo ra sự liên thông giữa hoạt động bán phòng và vận hành.

Thông qua kết nối này, các booking phát sinh trên Go2Joy được đồng bộ vào hệ thống ezCloud, giúp khách sạn giảm bớt các thao tác nhập liệu và kiểm tra thủ công. Đội ngũ vận hành có thể tiếp tục quản lý tình trạng phòng và booking trên hệ thống quen thuộc, đồng thời khai thác thêm một kênh bán phòng mà không làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc.

Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, việc kết nối giữa các nền tảng còn góp phần hạn chế sai lệch dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý phòng, đặc biệt với những khách sạn đang vận hành nhiều kênh bán phòng cùng lúc.

Sự hợp tác giữa Go2Joy và ezCloud hướng tới một hệ sinh thái lưu trú kết nối hơn, tự động hơn và đơn giản hơn, giúp khách sạn giảm gánh nặng vận hành để tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Go2Joy × ezCloud – Kết nối bán phòng, đơn giản hóa vận hành khách sạn.

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Bích Đào