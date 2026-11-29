Sau khi vào cuộc xác minh, chính quyền phường Nha Trang xác định, clip lan truyền trên mạng xã hội thông tin gốc "gỗ quý" được du khách người Nga đào lên ở bãi biển là không chính xác.

Chiều 29/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ thực hư về thông tin du khách Nga đào được gốc cây quý trên bãi biển của địa phương.

“Thông tin gia đình du khách Nga phát hiện, đào được một cây gỗ quý ở bãi biển Nha Trang là không chính xác. Người đăng tải clip chỉ mang tính chất câu view”, ông Khoa khẳng định.

Gốc cây được nhóm du khách đào lên tại bãi biển Nha Trang chỉ là gỗ bình thường, được lực lượng chức năng đưa đi xử lý. Ảnh: N.K

Động thái này diễn ra khi vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền clip thông tin về việc một gia đình du khách Nga đào được gỗ quý trên bãi biển ở phường Nha Trang. Nội dung clip ghi lại cảnh 3-4 người dùng xẻng đào cát, để lộ một gốc cây dài hơn 2m. Bài đăng gọi gốc cây là “kho báu”, cho rằng đây là gỗ quý bị lũ cuốn dạt vào bờ.

Clip được lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và có hàng nghìn lượt tương tác.

Sau đó, UBND phường Nha Trang đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường kiểm tra thông tin trên.

Sau các đợt mưa lũ, gỗ thường trôi dạt vào bãi biển phường Nha Trang, được đơn vị chuyên môn dọn dẹp đưa đi xử lý. Ảnh: N.K

Theo ông Khoa, mỗi khi sau các đợt mưa lũ, nhiều gốc cây theo dòng nước trôi ra cửa sông rồi bị sóng đánh dạt vào bãi biển thuộc phường Nha Trang. Một số gốc bị vùi sâu dưới cát, khó phát hiện khi thu gom.

Ngoài ra, ông Khoa cho hay, thời điểm khi nhóm du khách đào cát ở bãi biển, nhân viên trung tâm cũng có mặt, hỗ trợ đưa gốc cây lên. Trung tâm sau đó thu gom, xử lý gốc cây theo quy định.

“Đây là cây gỗ bình thường không có giá trị sử dụng và cũng không phải gỗ quý như thông tin lan truyền trên không gian mạng”, ông Khoa khẳng định.

Hiện, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang đang phối hợp các đơn vị liên quan tìm người quay clip để làm rõ sự việc.