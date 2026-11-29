Đề phòng mưa lũ gây ngập úng, người dân ở khu vực Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chủ động đưa ô tô lên cầu vượt để đảm bảo an toàn tài sản.

Người dân ở Nha Trang chủ động đưa ô tô lên cầu vượt để tránh lũ. Video: Xuân Ngọc

Sáng 29/11, nhiều người đưa ô tô đến đỗ tại khu vực nút giao Ngọc Hội và cầu vượt đường sắt trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tây Nha Trang và phường Nam Nha Trang) để tránh ngập lụt.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, các ô tô đỗ nối đuôi nhau dọc hai bên cầu tại nút giao Ngọc Hội. Người dân đưa ô tô lên đây vì lo ngập sâu như đợt mưa lũ tháng 11/2025 khiến nhiều xe hư hỏng nặng, phải chi hàng trăm triệu đồng để sửa chữa.

Nút giao thông Ngọc Hội ở vị trí cao ráo, được người dân lựa chọn làm điểm đỗ xe. Do nhà ở vùng trũng của phường Tây Nha Trang, anh Đức thường tìm chỗ cao để gửi ô tô mỗi khi có dự báo mưa lớn. Lần này, anh đưa xe lên cầu từ đêm 28/11. Sáng hôm sau, anh tới lấy xe đi làm.

Tương tự, trên cầu vượt đường sắt ở đường Võ Nguyên Giáp, nhiều ô tô được đưa tới đỗ từ đêm qua để tránh lũ. Các phương tiện nối hàng dài, chiếm phần lớn diện tích hai bên mặt cầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn phương tiện đỗ tại đây thuộc sở hữu của người dân địa phương và một số gara gần đó.

Anh Nguyễn Văn Trí (34 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) cho biết, trong trận lũ tháng 11/2025, nước ngập hơn 2m trong nhà, nhấn chìm đồ đạc và làm ô tô của gia đình hư hỏng nặng. Vậy nên, tối 28/11, thấy mưa lớn, anh lo nước có thể dâng nhanh khi các hồ chứa xả lũ nên chủ động đưa xe lên cầu vượt. “Tôi mong người dân, lực lượng chức năng thông cảm”, anh Trí chia sẻ.

Mưa kéo dài gây ngập nhiều khu dân cư, tuyến đường tại phường Bắc Nha Trang, khiến giao thông đi lại khó khăn, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn vào sáng qua (28/11).

Tại Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn tỉnh ngập cục bộ. Ở khu vực phía bắc tỉnh, lượng mưa nhiều nơi vượt 180mm như: Ninh Diêm 188mm, Ninh An 186,3mm, Ninh Tân 181,7 mm.

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, UBND phường Tây Nha Trang đã bố trí chốt chặn tại các khu vực xung yếu, gồm Vũng Đình, Hòn Nghê 2, tổ 15 Ngọc Sơn và một số cầu, tuyến đường có nguy cơ ngập như cầu Vĩnh Phương, cầu Phú Kiểng, cầu gỗ Vĩnh Trung, cầu Ké.

Tại phường Nam Nha Trang, lực lượng quân sự và biên phòng đã hỗ trợ di dời 63 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Trong đó, 60 hộ ở tổ dân phố Trường Hải được bố trí tại trường học và nhà người thân; 3 hộ ở tổ dân phố Thành Phát đến nhà người quen.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa dao động quanh mức báo động 2. Trước đó, đỉnh lũ ghi nhận lúc 17h ngày 28/11 đạt 5,16m, cao hơn báo động 2 là 0,16m. Hiện tại, mực nước đang giảm chậm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn khẩn, yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó mưa lớn và các loại hình thiên tai. 19 hồ chứa nước trên địa bàn đang điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước.