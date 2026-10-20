Phía sau danh hiệu "Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất" tại Tiếng hát Hà Nội 2024 và giọng hát đầy day dứt về tình yêu, Quỳnh Thi lại chưa từng trải qua cuộc tình nào.

Được biết đến là nữ ca sĩ từng giành giải Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, Quỳnh Thi không chỉ ghi dấu ấn bởi giọng hát giàu cảm xúc mà còn bởi một phong cách sống tự tại, kiên định trong nghệ thuật.

Sinh năm 1999 tại Hải Phòng, Quỳnh Thi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và chọn theo đuổi dòng nhạc nhẹ. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Quỳnh Thi cho rằng mình vẫn đang rất trẻ, đầy khát khao khám phá âm nhạc và chưa nghĩ đến chuyện kết hôn dù đã 27 tuổi.

Gần 30 tuổi nhưng Quỳnh Thi luôn cho rằng mình đang vẫn trẻ căng tràn sức sống và khát khao với âm nhạc.

Trong mắt bố mẹ, Quỳnh Thi vẫn là cô con gái bé nhỏ. Cô may mắn khi gia đình không tạo áp lực về chuyện kết hôn hay yêu cầu sự ổn định sớm mà luôn yêu thương, tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối con đường nghệ thuật cô đã chọn.

Nói về tình yêu, Quỳnh Thi thừa nhận một điều khá thú vị, bản thân chưa từng trải qua những cuộc tình dang dở hay chịu đựng nỗi đau từ sự im lặng chia ly. Nhưng tiếng hát day dứt, khắc khoải của cô không đến từ trải nghiệm cá nhân mà cất lên từ sự đồng cảm diệu kỳ của người nghệ sĩ. Cô chọn cách hòa mình vào thế giới của nhân vật, cảm nhận trọn vẹn sự chới với và ngơ ngác của một trái tim ở lại.

Với chuyện kết hôn, nữ ca sĩ tin vào hai chữ "nhân duyên". Cô không gượng ép bản thân vào bất kỳ mốc thời gian nào, bởi khi đúng người và đúng thời điểm, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Hiện tại, toàn bộ tâm trí, thời gian và nguồn lực của cô đều dành cho âm nhạc.

Không đam mê hàng hiệu hay những xa hoa vật chất, Quỳnh Thi chọn đầu tư từng đồng tích lũy vào các sản phẩm nghệ thuật, coi đó là cách tuyệt vời nhất để tận hưởng tuổi trẻ và sống trọn với đam mê.

Dù rất được yêu thích khi bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội nhưng Quỳnh Thi chưa thực sự bùng nổ suốt gần 2 năm qua. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ bày tỏ: "Tình yêu tôi dành cho nghệ thuật không phải là một cảm xúc nhất thời mà là một hành trình rất dài. Tôi muốn được tận hưởng từng chặng đường mình đi qua, từ những thành công nhỏ bé đến những thử thách và đặc biệt là trân trọng những khán giả đã, đang và sẽ yêu thương, đồng hành cùng tôi trên hành trình ấy".

Dù chưa thực sự bùng nổ sau khi được ghi nhận tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội nhưng Quỳnh Thi không vội vã hay sốt ruột.

Cô luôn tin rằng cuộc sống có một chữ "duyên". Vì vậy, thay vì sốt ruột nhìn vào sự thành công của người khác, cô chọn tập trung làm tốt công việc của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Quỳnh Thi vừa phát hành MV Nói đi, với thông điệp hãy cất lời khi còn có thể, bởi điều gây day dứt nhất đôi khi không phải lời chia tay mà là những điều mãi mãi bị chôn giấu.

Quỳnh Thi từng lọt Top 4 Sao Mai 2019 và được khán giả yêu thích tại cuộc thi này; giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021. Năm 2024, Quỳnh Thi tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội và giành giải Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất với Một khúc sông Hồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Trong hành trình âm nhạc, Quỳnh Thi đã phát hành album Lạc quan yêu và tổ chức minishow đánh dấu tuổi 25.

Quỳnh Thi thể hiện "Nói đi"

Ảnh, clip: NVCC