Trong Liveshow 3 Sao Mai 2026 diễn ra tối 18/10, thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An được Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu khen ngợi nhờ giọng hát trong trẻo, trong khi Đỗ Hải Đăng chinh phục ca sĩ Võ Hạ Trâm bằng một bản phối mới mẻ và phong thái biểu diễn tự tin.

Với chủ đề “Tình ca”, Liveshow 3 vòng chung kết Sao Mai 2026 mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc. Bên cạnh ba giám khảo quen thuộc là NSND Tấn Minh, PGS.NSƯT Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, đêm thi còn có sự tham gia của hai giám khảo khách mời là Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Ban giám khảo tại Liveshow 3

Thăng hoa cùng âm hưởng dân gian truyền thống

Thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) tiếp tục giữ vững phong độ từ những vòng trước với màn trình diễn ca khúc Cõng mẹ về trời duyên dáng. Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu khen ngợi Khánh An sở hữu giọng hát trong trẻo, phù hợp với ca khúc, đồng thời truyền tải được những suy nghĩ của người lớn tuổi qua góc nhìn hồn nhiên của một cô gái trẻ. Trong khi đó, NSND Tấn Minh ví phần trình diễn của cô đẹp và hoàn thiện như “trăng rằm”. Anh cho rằng Khánh An cần thể hiện chiều sâu hơn, song đã làm tốt so với độ tuổi.

Khánh An (SBD 015)

Màn trình diễn ca khúc “Cõng mẹ về trời” của Khánh An:

Sau phần trình diễn chưa thực sự thành công ở tuần trước, thí sinh Mai Thu Hương (SBD 002) đã có màn trở lại ấn tượng với liên khúc Chiếc khăn Piêu - Inh lả ơi, nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá Thu Hương thể hiện được tinh thần hùng tráng của tác phẩm và có sự tiến bộ rõ rệt so với tuần trước. Anh khen ngợi thí sinh thực sự hòa mình vào tiết mục, thay vì chỉ đơn thuần trình diễn ca khúc.

PGS.NSƯT Tân Nhàn cũng nhận định đây là một liên khúc khó nhưng Mai Thu Hương đã thể hiện tốt, biết tiết chế cảm xúc, hơi thở và giữ được cột hơi tốt hơn so với liveshow trước.

Ở dòng nhạc dân gian, thí sinh Đoàn Linh (SBD 005) cũng gây ấn tượng với ca khúc Có nợ không duyên của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là một sáng tác mới, lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu Sao Mai 2026. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng thử thách lớn nhất khi thể hiện một ca khúc mới là nắm bắt được tinh thần tác phẩm, từ đó tạo nên sự hài hòa và thực sự hòa mình vào bài hát. Nhờ sự tư vấn trực tiếp từ chính tác giả, Đoàn Linh đã làm được điều này.

Hoàng Thu Hà (SBD 001)

Thí sinh Hoàng Thu Hà (SBD 001) thể hiện ca khúc Thương nhớ hậu phương của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. PGS.NSƯT Tân Nhàn nhận xét nữ thí sinh sở hữu giọng hát đẹp, song lựa chọn ca khúc chưa thực sự phù hợp. Nữ ca sĩ cho rằng Hoàng Thu Hà nên chọn những tác phẩm phát huy rõ hơn thế mạnh giọng hát, thay vì kết hợp quá nhiều thể loại âm nhạc trong cùng một phần trình diễn.

Cô gái Hà Tĩnh Nguyễn Mộc An (SBD 008) lại đem đến phần trình diễn ca khúc Mênh mang một khúc sông Hồng. Ca sĩ Võ Hạ Trâm đánh giá Mộc An sở hữu giọng hát tốt nhưng chưa kiểm soát tốt nốt nhạc và chưa phát huy tối đa sở trường.

Dấu ấn riêng từ các giọng ca nhạc nhẹ

Mở màn đêm thi, thí sinh Nguyễn Xuân Dũng (SBD 018) thể hiện ca khúc Lời nói dối của cha và nhận được những nhận xét tích cực từ NSND Tấn Minh và ca sĩ Võ Hạ Trâm. NSND Tấn Minh đánh giá đây là lựa chọn ca khúc mạo hiểm bởi dòng nhạc dân gian đương đại có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh phải kiểm soát nốt tốt và xử lý chắc chắn ở những quãng chuyển. Đồng tình với nhận định này, ca sĩ Võ Hạ Trâm cho rằng nếu kết hợp khả năng kiểm soát kỹ thuật với cách thể hiện giàu cảm xúc, chất giọng đẹp cùng độ ngân rung mềm mại, phần trình diễn sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Ca khúc Cánh cửa mùa xuân (Đỗ Bảo) đã đánh dấu sự thay đổi của Phạm Hải Anh (SBD 017). PGS Tân Nhàn nhận xét, việc chủ động tiết chế ở liveshow này đã giúp phần trình diễn của cô trở nên sâu lắng, giàu cảm xúc hơn. Trong khi đó, NSND Tấn Minh bất ngờ trước bản lĩnh làm chủ sân khấu cùng khả năng kiểm soát giọng hát tốt của nữ thí sinh.

Đỗ Hải Đăng (SBD 020)

Tiếp tục khẳng định sức hút của mảng nhạc nhẹ, Đỗ Hải Đăng (SBD 020) ghi điểm mạnh mẽ khi mang đến bản phối Mặt trời của em. Phần thi này không chỉ khiến nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá bản phối như "đo ni đóng giày" cho nam thí sinh mà còn chinh phục hoàn toàn ca sĩ Võ Hạ Trâm. Đánh giá về tiết mục, ca sĩ Võ Hạ Trâm khen ngợi Hải Đăng đã tạo được dấu ấn riêng nhờ bản phối mới mẻ, phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ. Nữ giám khảo dành lời khen cho phong thái tự tin, tự nhiên khi biểu diễn, dù vậy cô cũng lưu ý anh cần kiểm soát tốt hơn ở những nốt kết bài.

Đỗ Hải Đăng gây ấn tượng với ca khúc “Mặt trời của em”:

Tiết mục của H’Vi Ktla (SBD 003) để lại sự tiếc nuối cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn khi chưa thể hiện hết phong độ. Đánh giá về phần thi, hai giám khảo mong muốn nữ thí sinh sẽ tìm kiếm những ca khúc phù hợp hơn, đồng thời chú ý kiểm soát hơi thở và tiết chế cảm xúc tốt hơn trong các câu hát dài ở những vòng sau.

H’Vi Ktla (SBD 003)

Dù nhận được đánh giá cao từ PGS. Tân Nhàn trong 2 liveshow trước, việc chủ động bước ra khỏi vùng an toàn với liên khúc Vào ngày nào đó và Nếu điều đó xảy ra khiến thí sinh Bảo Anh (SBD 016) rơi vào vòng nguy hiểm. Nhận xét về phần dự thi, ca sĩ Võ Hạ Trâm dành lời khen cho chất giọng sáng cùng phong thái tự tin, đầy máu lửa của thí sinh trên sân khấu. Bên cạnh đó, nữ giám khảo cũng thẳng thắn góp ý thí sinh cần tinh chỉnh và kiểm soát tốt hơn ở những nốt cao để tối ưu hóa lợi thế giọng hát, giúp tiết mục trở nên trọn vẹn hơn.

Những hành trình khép lại trong tiếc nuối

Đêm thi khép lại với sự tiếc nuối khi Kim Jae Bin (SBD 010) và Phạm Thùy Linh (SBD 009) là hai gương mặt phải chia tay chương trình. Đánh giá về phần thể hiện Sơn nữ ca của Kim Jae Bin, nhạc sĩ An Hiếu gợi mở nam thí sinh nên thay đổi tư duy thể hiện để khai thác trọn vẹn thế mạnh riêng, trong khi PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn lưu ý anh cần trau dồi thêm về độ chuẩn xác cao độ.

Kim Jae Bin (SBD 010)

Với Phạm Thùy Linh, Ban giám khảo ghi nhận phần trình diễn ca khúc Làng tranh quê tôi của cô khá êm ái, dễ nghe nhưng cho rằng cô vẫn thiếu đi màu sắc cá nhân cùng những đoạn cao trào bứt phá để tạo sức hút cho bài hát.

Như vậy chỉ còn 10 thí sinh đi tiếp liveshow 4.

Bài, clip: Bảo Quyên - Mai Anh

Ảnh: BTC