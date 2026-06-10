Được khán giả biết đến qua nhiều dự án điện ảnh như Hoa phong nguyệt vũ, Bố già trở lại, Chớp bóng... nhưng với diễn viên Hồ Quang Mẫn, vai trò lớn nhất hiện tại là làm một "ông bố đơn thân". Trò chuyện cùng phóng viên VietNamnet, anh mang đến một góc nhìn đầy ấm áp về cuộc sống tối giản, triết lý nuôi dạy con không áp lực và quá trình tự chữa lành sau đổ vỡ.

- Khán giả quen thuộc với anh qua những vai diễn đa dạng trên màn ảnh nhưng khá tò mò cuộc sống của bố đơn thân Hồ Quang Mẫn?

Mỗi ngày của tôi với con gái 7 tuổi - bé Bảo Châu bắt đầu khá sớm. Chúng tôi ăn sáng ở nhà hoặc ghé một tiệm bánh quen gần nhà rồi bé tự đi học. Tôi luôn muốn tập cho con tính tự lập từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.

Hồ Quang Mẫn và con gái.

Sau khi con đến trường, tôi dành thời gian vận động, đi bộ và phơi nắng để tái tạo năng lượng. Kế tiếp, tôi dọn dẹp, nấu ăn chuẩn bị cho cả ngày rồi buổi chiều đi học diễn xuất. Bé học bán trú nên gần 5 giờ chiều mới về, lúc này hai ba con thường đi dạo công viên, ăn tối cùng nhau rồi bé học bài và đi ngủ sớm. Thời gian còn lại, tôi tranh thủ làm nội dung cho kênh podcast cá nhân.

Từ ngày có con, tôi gần như bỏ hẳn thói quen la cà buổi tối. Nếu có công việc hay hẹn gặp đối tác, tôi cố gắng sắp xếp vào ban ngày để buổi tối được ở nhà trọn vẹn bên con. Khi có lịch quay phim xuyên đêm, tôi sẽ nhờ người thân hỗ trợ chăm sóc bé.

- Công việc của nghệ sĩ thường vắng nhà, anh làm thế nào để con luôn cảm nhận được sự đồng hành và tình yêu thương từ ba?

Tôi nghĩ điều trẻ con cần nhất không phải là những món quà vật chất lớn lao mà chính là sự hiện diện của người thân. Nếu quay phim trong thành phố, dù khuya đến mấy tôi cũng nỗ lực trở về nhà. Khi đi quay xa, ngày nào tôi cũng gọi điện, thậm chí nhiều lúc bé còn chủ động gọi cho tôi trước.

Tôi có thói quen dậy sớm nấu ăn, chuẩn bị phần cơm mang đi làm và cả phần cơm ở nhà cho con. Tôi thích chế độ ăn nhiều rau xanh, cá, trái cây nên tự tay làm để đảm bảo sức khỏe. Ban đầu bé cũng không thích việc ba vắng nhà thường xuyên nhưng khi dần hiểu đó là công việc và trách nhiệm của ba, bé đã thấu hiểu hơn, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động.

- Đâu là khoảnh khắc khiến anh tự hào nhất và thời điểm nào anh cảm thấy trăn trở nhất trong quá trình "gà trống nuôi con"?

Những tờ giấy khen hay sự tự tin trên sân khấu của con đều làm tôi vui nhưng điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất là nhìn thấy con trưởng thành từng ngày. Con biết quan tâm, chia sẻ công việc với ba và yêu thương mọi người xung quanh. Với tôi, điều đó quý giá hơn bất kỳ thành tích nào.

Hành trình làm cha dĩ nhiên không tránh khỏi những lúc khó khăn như việc đối diện với những câu hỏi hóc búa của trẻ hay những lúc con mè nheo cần vỗ về. Tuy nhiên, chính những điều chưa trọn vẹn ấy lại làm tình cảm gia đình sâu sắc hơn. Hiện tại, tôi không trăn trở về quá khứ mà chỉ tập trung vào hiện tại, học cách biết ơn và làm sao để con được lớn lên trong bình an.

Hành trình làm cha là điều ý nghĩa nhất với diễn viên Hồ Quang Mẫn.

- Sau một ngày dài bận rộn, đã bao giờ anh cảm thấy áp lực hay cô đơn? Động lực nào giúp anh giữ được sự cân bằng?

Đôi lúc tôi cũng áp lực khi phải tự xoay xở nhiều việc cùng lúc. Nhưng cảm giác đó tan biến rất nhanh khi tôi trở về nhà và nhìn thấy con ngủ ngon. Chỉ cần thấy con vui vẻ, khỏe mạnh, tôi lại có thêm động lực bước tiếp. Con chính là động lực lớn nhất của tôi. Tôi quan tâm đến việc con trở thành một người tử tế, hạnh phúc hơn là những thành công vật chất. Những lúc áp lực với nghề diễn, tôi chọn cách hòa mình vào thiên nhiên, đi bộ, tập luyện để tâm trí tĩnh lặng và bớt âu lo hơn.

- Có vẻ như những biến cố đã qua đã giúp anh hình thành nhiều thói quen sống mới?

Đúng vậy! Trước đây tôi khá hướng ngoại và thích các hoạt động xã hội. Nhưng dần dần, tôi muốn sống chậm lại, yêu thiên nhiên, thích không gian một mình với những bữa ăn đơn giản và các cuộc gặp gỡ thực sự ý nghĩa. Càng trưởng thành tôi càng nhận ra việc buông bỏ, tha thứ thực chất là dành cho chính mình, giúp lòng mình có thêm khoảng trống để yêu thương. Đây cũng là lý do tôi bắt đầu xây dựng các nội dung về sự tỉnh thức, chữa lành và lối sống lành mạnh trên kênh cá nhân.

- Hiện tại anh đã sẵn sàng đón nhận những rung động mới chưa? Anh mong chờ điều gì ở người phụ nữ sẽ bước vào cuộc sống của hai cha con?

Trái tim tôi vẫn luôn yêu cuộc sống, thậm chí bây giờ tôi còn nhạy cảm và dễ xúc động hơn trước những câu chuyện đẹp về tình người. Tôi xem đó là sự tích cực vì mình vẫn đang sống thật với cảm xúc.

Nếu có một người bước vào cuộc sống của hai cha con trong tương lai, tôi không cần một danh xưng nào cả. Tôi chỉ mong sự chân thành, thấu cảm, năng lượng tích cực và tình yêu thương thật lòng dành cho con tôi. Tình yêu tôi mong chờ lúc này là "tình yêu vô điều kiện" - sự bao dung và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Còn hiện tại, tôi đang hài lòng với cuộc sống và tin vào chữ duyên.

Cuộc sống ai cũng có những thử thách riêng, xin đừng đánh giá hạnh phúc của mình bằng bộ tiêu chuẩn của người khác. Hãy kiên nhẫn, mạnh mẽ và tin vào chính mình. Khi bạn thật sự yêu thương bản thân và người bên cạnh, hạnh phúc không hề xa vời. Với tôi, hành trình làm cha là điều ý nghĩa nhất, giúp tôi trưởng thành, sống trách nhiệm và biết trân trọng từng phút giây bình dị.