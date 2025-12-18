Quyết định rời Pháp và những góc khuất làm mẹ đơn thân

Sau thời gian vắng bóng, Hằng BingBoong vừa trở lại với EP Kèo thơm gồm 5 ca khúc, đánh dấu hành trình trưởng thành từ cô gái underground Hà Nội đến người mẹ đơn thân kiên cường.

Chia sẻ với VietNamNet, nữ ca sĩ nói lý do quyết định rời Pháp về Việt Nam đơn giản đến bất ngờ: "Gia đình nhỏ ở đâu thì Hằng ở đó. Toàn bộ thời gian, sức khỏe và tình yêu của Hằng đều dành cho gia đình ấy", cô chia sẻ. Thời điểm đó, người yêu muốn về Việt Nam sinh sống và cô đồng ý, không do dự.

3 năm tại Pháp, Hằng khao khát con được lớn lên gần ông bà ngoại, được sống trong không khí gia đình ấm áp và thú vị là được uống cà phê đúng gu mỗi sáng. Nhìn lại, đó là quyết định nhiều cảm xúc nhưng cô không hối tiếc.

Ca sĩ Hằng BingBoong và con trai.

Khi về Việt Nam sống cùng bố mẹ, Hằng BingBoong không phải chịu những áp lực vật chất. Tuy nhiên, cuộc sống mẹ đơn thân không nằm ở việc rửa bát hay thức khuya mà là những khủng hoảng âm thầm.

"Đó là những đêm chỉ có 2 mẹ con trong bệnh viện, con lên cơn hen tôi ngồi ôm con suốt đêm để con thở và ngủ được", giọng ca sinh năm 1987 tâm sự với VietNamNet. Đó còn là những ngày làm dự án mệt rã người nhưng vẫn phải kèm con học vì sợ con hổng kiến thức, vừa làm mẹ vừa làm cha, tự đặt ra tình huống rồi đóng nhiều vai để dạy con cách xử lý.

Đau nhất là những câu hỏi ngây thơ từ con: "Mẹ ơi, papa đâu rồi?", "Mẹ ơi, chú vừa rồi có phải là papa không?", "Mẹ ơi, papa có yêu con không?". Mỗi chiều tan trường, các bạn đều có cả bố lẫn mẹ đến đón, chỉ riêng con là mẹ rồi luôn hỏi mãi vì sao.

Trở lại với năng lượng tích cực và đội hình đình đám

Làm mẹ đã thay đổi Hằng sâu sắc. Âm nhạc vẫn là đam mê bất tận nhưng con là động lực để mỗi ngày cô sống có kỷ luật hơn, chọn lọc hơn. Hằng không còn dành thời gian cho những điều không cần thiết và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé như được ngồi uống cà phê sáng với bạn bè.

Âm nhạc của Hằng hiện tại không còn đau đớn vì tình yêu. Cô chia sẻ: "Nỗi buồn tình cảm ai cũng có, nhưng đừng níu nó quá lâu. Ngoài tình yêu đôi lứa còn rất nhiều người đang yêu thương mình. Hãy dành thời gian cho họ".

Để cân bằng việc chăm con và chuẩn bị trở lại, nữ ca sĩ thừa nhận không hề dễ dàng. Một nghệ sĩ không có người hỗ trợ để làm tốt 2 vai trò này rất khó. Cô lên lịch tập luyện, làm nhạc cùng đội trước, sau đó giải quyết mọi việc của con. Khi quá tải, gia đình là chỗ dựa lớn nhất.

Hằng BingBoong bên bạn thân Đạt G.

Lối sống khỏe mạnh giúp Hằng giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Nói với VietNamNet, cô nhớ lại buổi tập số 10 với huấn luyện viên khi tạ quá nặng, tinh thần đi xuống vì gia đình gặp chuyện, con lại lên cơn hen khiến cô thức trắng 2 đêm. Công việc dở dang, đang tìm trường cho con, Hằng vừa kéo tạ vừa bật khóc ngay giữa phòng tập.

Ngày hôm sau, cô vẫn đi tập. Cô không cho phép mình dừng lại. "Mỗi khi mệt, tôi nghĩ đến con. Mình khỏe, mình đẹp, công việc của mình tốt mới hạnh phúc. Mình hạnh phúc con cũng sẽ hạnh phúc theo", cô chia sẻ.

EP Kèo thơm quy tụ dàn nhạc sĩ, producer đình đám. JustaTee, người anh em 10 năm không liên lạc để làm nhạc, khi nhận điện thoại chỉ nói: "Chị à", khiến Hằng suýt khóc. Hoàng Tôn không thể sống thiếu âm nhạc, nhạy cảm với giai điệu, bè, phiêu và cực kỳ chăm học khiến cô muốn học nhiều hơn. Đạt G lại luôn động viên: "Chị là Hằng BingBoong, đừng bao giờ quên điều đó".

3 bài Mở bát, Kèo thơm và Buồn đã qua đều ôm sát câu chuyện của Hằng. Cô không giữ nỗi buồn quá lâu và muốn người nghe giữ vững cái tôi của mình, không cần bi lụy ai để có hạnh phúc.

Biết đủ và biết ơn những gì đang có

Khi được hỏi có hạnh phúc không, Hằng BingBoong chưa dám nói là hạnh phúc, chỉ là biết đủ và biết ơn những gì đang có. Cô khao khát được vẫy vùng với âm nhạc một cách trọn vẹn và dùng âm nhạc làm phương tiện giúp đỡ cộng đồng. Nếu làm được 2 điều đó, lý do cô được sinh ra sẽ ý nghĩa hơn.

Hằng BingBoong biết đủ và biết ơn những gì mình đang có.

Áp lực lớn nhất với Hằng khi trở lại là làm sao thực hiện trọn vẹn những kế hoạch đặt ra. Chỉ cần thiếu một mục là cô tự trách mình, buồn rồi tự chữa lành. Nhưng đến được giai đoạn chữa lành, cô biết mình đã thắng. Giờ cô đã có công thức để không ép bản thân chịu áp lực quá lâu.

Nỗi sợ bị quên lãng trước kia hiện hữu trong cô nhưng khi nhìn thấy vòng lặp của thời gian, Hằng học cách buông bỏ. Với cô, sống tốt, vui, có ích là đủ.

MV "Kèo thơm" của Hằng BingBoong:

Ảnh, video: NVCC