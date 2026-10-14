Google chính thức mở quyền truy cập Gemini 4 Argon cho thuê bao trả phí và doanh nghiệp, tập trung chuyên sâu vào lập trình, an ninh mạng và phát triển robot.

Sau thời gian đầu giới hạn thử nghiệm cho các chuyên gia phòng thủ an ninh mạng, Google DeepMind chính thức nới lỏng quyền tiếp cận mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Gemini 4 Argon cho nhóm người dùng trả phí và khối doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu.

Mô hình hiện đã có mặt trên ứng dụng Gemini dành cho các thuê bao gói Google AI Ultra và Pro, đồng thời tích hợp trong các môi trường lập trình gồm Android Studio, Google AI Studio và nền tảng Google Antigravity.

Thuê bao Google AI Pro và Ultra đã có thể sử dụng mô hình Argon ngay trên ứng dụng Gemini. Ảnh: Du Lam

Về chi phí, Google áp dụng mức giá ưu đãi ban đầu là 2 USD cho mỗi 1 triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi 1 triệu token đầu ra.

Sau ngày 30/11, mức phí này sẽ tăng gấp đôi lên 4 USD/triệu token đầu vào và 20 USD/triệu token đầu ra.

Theo công bố từ Google, Gemini 4 Argon đã được triển khai nội bộ để hỗ trợ các bài toán kỹ thuật phức tạp, bao gồm tối ưu hóa cơ sở mã nguồn Python và giúp các mô hình mã nguồn mở Gemma đạt tốc độ xử lý tác vụ nhanh gấp 3 lần; tự động phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng; hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực robot, giúp các thiết bị robot hình người hiểu được các quy luật vật lý của thế giới thực và nhận biết môi trường xung quanh chính xác hơn.

Chiến lược này cho thấy Google đang định vị Gemini 4 như một trợ lý chuyên sâu cho nhân lực khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học), tập trung vào các ứng dụng nghiên cứu toán học, khoa học, phản ứng nhiệt hạch thay vì các tính năng tạo ảnh đại trà.

Sự xuất hiện của Gemini 4 Argon đánh dấu nỗ lực lấy lại vị thế dẫn đầu của Google trước các mô hình đối thủ như GPT-6 Astra của OpenAI và Muse Wonder của Meta, sau khi bị cạnh tranh gay gắt trong phần lớn năm nay.

Trước những lo ngại về các kịch bản AI đe dọa sự an toàn xã hội, Google cho biết Gemini 4 Argon đã tham gia quy trình đánh giá tự nguyện của Nhà Trắng và vượt qua các bài kiểm định trong khung an toàn của tập đoàn.

(Theo Cnet)