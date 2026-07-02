Tại lễ trao giải quốc tế Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á (Asia Responsible Enterprise Awards - AREA) 2026 diễn ra hôm 26/6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Greenfeed chiến thắng ở hai hạng mục Phát triển xã hội (Social Empowerment) với chương trình "Tiếp sức nhà nông" và Lãnh đạo xanh (Green Leadership) với chương trình "Green Transformation" về chuyển đổi xanh. Đây là năm thứ tư doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Phát triển xã hội và năm thứ ba liên tiếp nhận giải Lãnh đạo xanh.

Cùng ngày, tại lễ công bố Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026, Greenfeed tiếp tục được xếp hạng Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh ngành Nông nghiệp công nghệ cao (ESG10) và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (ESG100), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong hai bảng xếp hạng này.

Đại diện Greenfeed đón nhận danh hiệu kép tại lễ công bố Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Trước đó, ngày 11/6, Greenfeed được gọi tên trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026 (TOP50 CSA) ở hạng mục E - Quản lý tài nguyên bền vững. Đây là năm thứ ba Greenfeed góp mặt tại bảng xếp hạng này nhờ các sáng kiến ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, tối ưu sử dụng tài nguyên và giảm phát thải.

Greenfeed hiện phát triển theo mô hình chuỗi giá trị khép kín 3F Plus, bao gồm sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản; hệ thống trang trại và nhà máy giết mổ chế biến. Doanh nghiệp cũng mở rộng mảng vận tải logistics và hạ tầng công nghệ thông tin để bổ trợ vận hành.

Theo Greenfeed, ESG được tích hợp vào chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, hướng đến cân bằng hài hòa các yếu tố về tăng trưởng kinh doanh, môi trường và xã hội.

Với cam kết đồng hành xây dựng cộng đồng bền vững, Greenfeed đã triển khai chương trình "Tiếp sức nhà nông" từ năm 2010 nhằm hỗ trợ các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên tự chủ sinh kế. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ 2.860 hộ thông qua mô hình trao vốn vay không lãi suất kết hợp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn kiến thức và các biện pháp an toàn dịch bệnh phù hợp dựa trên những khảo sát tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, 4.419 suất học bổng đã được trao cho con em các hộ tham gia từ khi triển khai nhằm góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, qua đó tiếp thêm động lực để cha mẹ yên tâm gắn bó. Trong năm 2026, Greenfeed sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đến nhiều địa phương, đồng thời bổ sung các hoạt động phát triển kỹ năng dành cho con em nhà nông nhằm xây dựng nền tảng phát triển lâu dài trong cộng đồng.

Trong tháng 5/2026, chương trình “Tiếp sức nhà nông” của Greenfeed đã trao vốn cho các hộ nông dân tại Tây Ninh

Song song cùng trách nhiệm cộng đồng, Greenfeed đang triển khai chương trình "Green Transformation" với trọng tâm là giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trên toàn chuỗi giá trị. Năm 2025, doanh nghiệp hoàn tất chuyển đổi sang sử dụng biomass tại toàn bộ các nhà máy thức ăn chăn nuôi; đưa vào vận hành hệ thống điện biogas tại 14 trang trại và điện mặt trời tại 7 cơ sở. Năng lượng tái tạo hiện chiếm khoảng 14% tổng cơ cấu năng lượng của doanh nghiệp.

Đồng thời, Greenfeed từng bước chuyển đổi xe qua xe nâng điện tại các nhà máy nhằm triển khai điện khí hóa thiết bị trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đến hết quý I/2026, khoảng 50% số xe nâng đã được thay thế bằng xe điện. Doanh nghiệp đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ thành xe nâng điện trong quý III/2026.

Trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp nâng tỷ lệ xuất cám xá lên 21,3%, qua đó góp phần giảm phát thải từ khâu vận chuyển và giảm nhựa đóng gói. Giai đoạn 2021-2025, Greenfeed cho biết đã cắt giảm khoảng 3.219 tấn bao bì nhựa. Bằng việc thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, doanh nghiệp ước tính cắt giảm khoảng 15.779 tấn CO₂ tính riêng 2025, tiếp tục khẳng định định hướng sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

Hiện Greenfeed đẩy mạnh thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên toàn hệ thống để xây dựng lộ trình giảm phát thải dựa trên dữ liệu. Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001 về quản lý môi trường, ISO 45001 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, ISO 50001 về quản lý năng lượng và hệ thống theo dõi các chỉ số ESG nhằm đo lường và đánh giá hiệu quả triển khai.

Phương Anh