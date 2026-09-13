Sáng 13/9, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. GS.TS Lê Hồng Lý tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hà Linh

Với phương châm Đoàn kết - Khoa học - Đổi mới - Phát triển, đại hội thông qua Nghị quyết, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, một vấn đề xuyên suốt được đặt ra là làm thế nào để những giá trị văn hóa dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ không dừng lại ở việc bảo tồn mà tiếp tục sống, phát triển và tạo ra những giá trị mới trong đời sống hôm nay.

Phát biểu khai mạc đại hội, GS.TS Lê Hồng Lý nhấn mạnh yêu cầu mới đối với công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam: bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục được sáng tạo, lan tỏa và tạo ra giá trị mới trong đời sống đương đại.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra với người làm công tác văn hóa nói chung, văn hóa văn nghệ dân gian nói riêng trước trách nhiệm lớn hơn trong giai đoạn mới.

Theo GS.TS Lê Hồng Lý, việc đưa các giá trị văn hóa dân gian vào đời sống hiện đại mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức như quá trình phát triển kinh tế và đô thị hóa khiến nhiều giá trị văn hóa dân gian có nguy cơ mai một, không gian sưu tầm, nghiên cứu bị thu hẹp.

Kinh phí hạn chế khiến hoạt động tập huấn, trại viết, tài trợ công trình chưa thể mở rộng và đi vào chiều sâu. Phần lớn hội viên là những nhà sưu tầm, nghiên cứu không chuyên, tuổi đời cao nên việc tiếp cận công nghệ số còn khó khăn; công tác xã hội hóa hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy di sản cũng chưa đáp ứng yêu cầu…

Ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Bên lề đại hội, GS.TS Nguyễn Chí Bền - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhìn nhận văn hóa là một dòng chảy từ quá khứ, qua hiện tại và tiếp diễn trong tương lai. Vì vậy, thế hệ hôm nay có trách nhiệm bảo tồn, phát huy vốn văn hóa quý giá được tiền nhân trao lại, để dòng chảy ấy không hề bị đứt đoạn, không rơi vào những vết gãy, đồng thời để con người đương đại không xa cách với di sản.

Nhưng để duy trì dòng chảy ấy, GS.TS Nguyễn Chí Bền cho rằng không thể chỉ dừng lại ở việc kêu gọi bảo tồn, quảng bá hay truyền dạy. Điều cần được quan tâm là lợi ích của cộng đồng và những chủ thể đang trực tiếp nắm giữ, thực hành, trao truyền di sản.