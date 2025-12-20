Theo Ban tổ chức, năm nay không có công trình đạt giải Nhất. Cơ cấu giải thưởng gồm: 3 giải Nhì B, 9 giải Ba A, 21 giải Ba B, 14 giải Khuyến khích và 2 tặng phẩm. Như vậy, số công trình đạt từ giải Ba B trở lên là 33 công trình, cao hơn đáng kể so với năm 2024 (21 công trình), trong khi số giải Khuyến khích giảm từ 24 xuống còn 14.

Ban tổ chức trao giải Nhì B. Ảnh: Phạm Thuỷ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, cho biết chất lượng các công trình năm nay nhìn chung đồng đều hơn, số lượng công trình nghiên cứu tăng rõ rệt so với những năm trước. Điều này phù hợp với chủ trương của Ban Chấp hành Hội từ đầu nhiệm kỳ VIII là tăng cường các công trình nghiên cứu chuyên sâu, các công trình lớn, mang tính tổng hợp như văn hóa tộc người, văn hóa vùng, miền.

"Mặc dù năm nay chưa có công trình nào thật sự nổi bật, vượt trội như mùa giải trước, nhưng sự gia tăng các công trình nghiên cứu cho thấy hướng đi đúng đắn của hội. Hoạt động tập huấn, trại viết và chính sách tài trợ thường niên đã phát huy hiệu quả rõ rệt", GS.TS Lê Hồng Lý nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, mùa giải 2025 ghi nhận nhiều công trình chuyên biệt, đào sâu vào từng loại hình, từng vùng/miền và từng tộc người. Tiêu biểu là công trình đồ sộ của nhóm tác giả Đặng Thị Oanh (Lào Cai) với dung lượng hàng nghìn trang, mang đến cái nhìn toàn diện về nghi lễ và dân ca nghi lễ của người Dao ở Việt Nam. Nhóm tác giả La Mai Thi Gia (TPHCM) vừa sưu tầm được nhiều tư liệu mới vừa khảo cứu chuyên sâu về văn học dân gian Cà Mau. Bên cạnh đó, nhóm tác giả A Jar và Nguyễn Tiến Dũng (Tây Nguyên) đã khảo sát, giới thiệu gần như đầy đủ hệ thống trò chơi dân gian của người Bahnar.

Trong nhóm giải Ba A cũng có nhiều công trình quy mô lớn, nghiên cứu văn hóa vùng/miền hoặc đi sâu vào các thể loại, loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian của các dân tộc Việt Nam, cho thấy xu hướng đầu tư bài bản, dài hơi của các tác giả.

GS.TS Lê Hồng Lý khẳng định, nhìn lại mùa giải năm 2025 có thể thấy chủ trương chuyển hướng sang nghiên cứu chuyên sâu mà Ban Chấp hành Hội đề ra là đúng đắn và bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ. Giải thưởng Văn nghệ dân gian hằng năm không chỉ là sự ghi nhận về mặt học thuật mà còn có ý nghĩa động viên, khuyến khích đội ngũ hội viên tiếp tục dấn thân vào công việc sưu tầm, nghiên cứu, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam trong đời sống đương đại.