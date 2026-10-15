Từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11/2026, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại PGBank có cơ hội trúng xe Skoda Kushaq Style 2026 trị giá 649 triệu đồng.

Skoda Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) triển khai chương trình “Gửi tiền hôm nay - Rinh ngay Skoda Kushaq” trên toàn quốc. Chương trình kết hợp hoạt động gửi tiết kiệm với cơ hội sở hữu mẫu SUV đến từ thương hiệu châu Âu.

Gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng để nhận mã dự thưởng

Khách hàng cá nhân có thể tham gia bằng cách mở khoản tiền gửi tiết kiệm mới bằng VND tại quầy giao dịch hoặc trên ứng dụng PGBank trong thời gian chương trình. Khoản tiền gửi phải thuộc sản phẩm áp dụng, có giá trị tối thiểu 50 triệu đồng và kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

Skoda Kushaq Style 2026 là giải đặc biệt của chương trình. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Số mã dự thưởng được tính bằng phần nguyên của số tiền gửi chia cho 50 triệu đồng, nhân với kỳ hạn gửi tính theo tháng. Chẳng hạn, khoản tiền gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng nhận 3 mã; khoản 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận 12 mã; khoản 250 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận 60 mã.

Khách hàng có thể nhận mã từ nhiều khoản tiền gửi đủ điều kiện, không giới hạn tổng số mã dự thưởng. Phần tiền dư dưới 50 triệu đồng của từng khoản không được quy đổi thành mã hoặc cộng dồn với khoản khác.

Để mã dự thưởng hợp lệ, khoản tiền gửi phải còn tồn tại trên hệ thống tại thời điểm 23:59 ngày 30/11/2026, chưa tất toán trước hạn và không thuộc trường hợp bị hủy, hoàn hoặc xác định không hợp lệ.

Lễ quay số dự kiến diễn ra lúc 10:00 sáng ngày 10/12/2026. Địa điểm trao giải dự kiến tại Skoda Thăng Long, số 2 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Skoda Kushaq - mẫu SUV châu Âu là giải đặc biệt của chương trình

Được PGBank lựa chọn làm giải đặc biệt, Skoda Kushaq Style 2026 thuộc phân khúc SUV đô thị. Xe sử dụng khung gầm MQB của Tập đoàn Volkswagen, trang bị 6 túi khí và đạt kết quả đánh giá an toàn 5 sao Global NCAP.

Kushaq sử dụng nền tảng khung gầm MQB. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Mẫu xe sở hữu động cơ tăng áp 1.0 TSI, mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản Style có tính năng làm mát ghế, hộc chứa đồ làm mát, khoang hành lý rộng rãi và điều hòa tích hợp AirCare hỗ trợ lọc bụi mịn. Các tiện ích này thể hiện triết lý “Simply Clever”, chú trọng những giải pháp thiết thực cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Trang bị tiện nghi trên phiên bản Kushaq Style. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Vay mua xe Skoda với lãi suất từ 4,5%/năm

Bên cạnh chương trình tiết kiệm, khách hàng mua Skoda Kushaq và Slavia trả góp qua PGBank được hưởng lãi suất từ 4,5%/năm, cố định trong 12 tháng đầu, với hạn mức vay lên đến 90% giá trị xe. Chính sách áp dụng cho hợp đồng ký và xuất hóa đơn từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026 tại hệ thống đại lý Skoda ủy quyền trên toàn quốc.

Thông tin tham khảo: https://www.skoda-vietnam.vn/news/news-detail/gui-tiet-kiem-trung-thuong-skoda

(Nguồn: PGBank)