Dàn hoa, á hậu cùng top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 vừa trình diễn tại show thời trang Into the Cosmo - Invitation to the Moon, thuộc khuôn khổ cuộc thi ở TPHCM.

H'Hen Niê trình diễn khi đang mang thai 4 tháng.

Show diễn được chia thành 2 phần với sân khấu được dàn dựng mang cảm hứng tương lai. Bốn "biểu tượng nhan sắc" của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - hoa hậu H'Hen Niê, Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid mở màn chương trình dưới nền nhạc của nghệ sĩ violin Jmi Ko. H'Hen Niê gây chú ý khi trình diễn khi đang mang thai 4 tháng.

Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 xuất hiện trong những thiết kế của Lê Ngọc Lâm, Brian Võ, Khánh Vân & Lâm Lâm... BST The light beyond mở đầu lấy cảm hứng từ ánh sáng với các trang phục gam màu vàng đồng, ánh kim, trắng bạc, mang đường cắt mềm mại, phom dáng hiện đại. Hoa hậu Khánh Vân và đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid giữ vai trò vedette.

BST 'The light beyond'.

Từ trái qua: Đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid, thí sinh Phương Linh, Minh Nhàn.

BST Born royal lấy cảm hứng từ nền tảng thời trang hoàng tộc, sử dụng những chất liệu cao cấp như nhung, lụa, gấm ánh kim… kết hợp đính kết cầu kỳ. Top 2 Miss Cosmo Cambodia 2025 - Phorn Sreypii và Bee Sotheary mở màn ấn tượng trong lần đầu diễn thời trang ở Việt Nam.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Hoàng Nhung giữ vai trò vedette, diện trang phục màu vàng đồng dạng cúp ngực, kết hợp chất liệu xuyên thấu tạo sự quyến rũ nhưng sang trọng.

Top 2 Miss Cosmo Cambodia 2025 và á hậu Hoàng Nhung.

Top 2 Miss Cosmo Cambodia 2025 tiếp tục mở màn cho BST Blood moon gathering của Brian Võ giới thiệu những thiết kế dạ hội quyến rũ.

Vedette - Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut hoá nàng tiên hắc ám trong trang phục sequin đỏ cùng điểm nhấn là đôi cánh lớn.

Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (phải) gây ấn tượng trong trang phục 'nàng tiên hắc ám'.

Các thí sinh trình diễn BST 'Blood moon gathering'.

NTK Lê Ngọc Lâm khép lại phần đầu show diễn với BST Trăng đêm. Các thiết kế tông đen, xám, ánh bạc trên nền voan, lụa, organza được áp dụng kỹ thuật đính kết thủ công, nổi bật hiệu ứng phản chiếu ánh sáng.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh mở màn cuốn hút trong thiết kế lấp lánh, có phần tay được làm phồng, nối liền tà, tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt.

Vedette - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân diện trang phục đính kết từ hàng nghìn chiếc lông vũ.

Từ trái qua: Hoa hậu Xuân Hạnh, NTK Lê Ngọc Lam và hoa hậu Khánh Vân.

Lọt top 5 Người đẹp tài năng, Huỳnh Tiên được biểu diễn tiết mục âm nhạc riêng với ca khúc 'May mắn'.

Top 6 Người đẹp thời trang gồm: Nguyễn Đặng Thanh Tuyền, Hoàng Kim Ngân, Mai Dạ Thảo, Trương Quí Minh Nhàn, Bùi Thị Thu Trang, Đinh Thị Triều Tiên. Các cái tên còn lại lọt top 12 là: Ngô Thị Mỹ Hải, Nguyễn Thị Thùy Vi, Nguyễn Hoàng Phương Linh, Đỗ Cẩm Ly, Phạm Huỳnh Thủy Tiên, Mai Anh. Thí sinh chiến thắng Người đẹp thời trang sẽ được công bố tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 ngày 21/6.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi