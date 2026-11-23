Ngày 22/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Halong Bay Heritage Marathon) khép lại với nhiều dấu ấn. Diễn ra tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, giải thu hút 18.000 vận động viên đăng ký, trong đó khoảng 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hình ảnh ấn tượng tại Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026

Với các cự ly 42,195km, 21,0975km, 10km và 5km, mùa giải ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Gần 5.500 vận động viên đăng ký marathon 42km và gần 5.200 người tham gia bán marathon 21km, khẳng định sức hút của giải đối với cộng đồng chạy bộ.

Giải chạy năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham gia kỷ lục, với khoảng 18.000 người.

Điểm nhấn của giải là cung đường ven vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới, được Runner’s World UK xếp vào Top 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh. Mỗi kilomet không chỉ thử thách thể lực, ý chí mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm cảnh quan và nhịp sống vùng đất di sản.

Thời tiết thuận lợi cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp góp phần tạo điều kiện thi đấu tốt cho các vận động viên. Nhiều chân chạy Việt Nam ghi dấu ấn bằng những thành tích cá nhân mới, trong các cuộc cạnh tranh hấp dẫn với vận động viên quốc tế.

Cung đường chạy ven vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới, được Runner’s World UK xếp vào Top 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh

Ở cự ly marathon 42km, Juma Henry Ndiwa vô địch nam với thành tích 2 giờ 11 phút 46 giây; Maiyo Naomi Jepkogei về nhất nữ với 2 giờ 35 phút 14 giây. Nội dung bán marathon 21km chứng kiến Kebede Nano Guta giành chức vô địch nam sau 1 giờ 7 phút 30 giây; Artjoy Torregosa vô địch nữ với 1 giờ 17 phút 54 giây.

Tại cự ly 10km, Trịnh Quốc Lượng dẫn đầu nội dung nam với thành tích 34 phút 09 giây; Trần Thị Duyên vô địch nữ với 39 phút 34 giây.

Năm 2026, Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục là giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) công nhận Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race). Danh hiệu ghi nhận chất lượng tổ chức, tiêu chuẩn chuyên môn và uy tín quốc tế, góp phần nâng cao vị thế marathon Việt Nam.

Thời tiết lý tưởng cùng công tác tổ chức, vận hành chuyên nghiệp, tất cả các VĐV đều hoàn thành xuất sắc cự ly thi đấu của mình.

Không chỉ là sự kiện thể thao, giải đấu còn góp phần quảng bá du lịch Hạ Long. Hàng nghìn vận động viên quốc tế cùng người thân, bạn bè đến tham dự có cơ hội khám phá cảnh quan, văn hóa và sản phẩm du lịch địa phương. Mỗi vận động viên có thể trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh vùng đất di sản đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện cũng mở ra cơ hội thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và tham quan, góp phần kết nối thể thao với phát triển du lịch bền vững.

Đại diện Ban tổ chức, PGS.TS Nguyễn Trí cảm ơn các vận động viên quốc tế đã lựa chọn Hạ Long, bày tỏ tin tưởng những trải nghiệm về cảnh quan và con người địa phương sẽ thu hút thêm bạn bè quốc tế đến Quảng Ninh, Việt Nam. Ông đồng thời ghi nhận đóng góp của chính quyền, lực lượng chức năng, nhà tài trợ, đối tác, đội ngũ y tế và tình nguyện viên.

Bên cạnh giá trị quảng bá du lịch, giải đấu còn thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và vượt qua giới hạn bản thân.

Hình ảnh người dân cổ vũ bên đường, các gia đình cùng tham gia và sự hiện diện của vận động viên quốc tế tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động, gắn kết cộng đồng.

Thành công của mùa giải 2026 tiếp tục khẳng định tiềm năng kết hợp thể thao với phát huy giá trị di sản, đưa những cung đường chạy trở thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, góp phần nâng cao sức hút du lịch Hạ Long.

Linh Giang