Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống giáo dục Vietschool, đồng thời thể hiện cam kết của BV Group trong việc đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - một trong những trụ cột kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Lễ khởi công Trường Liên cấp Vietschool Đặng Xá tại Khu đô thị Đặng Xá, xã Thuận An, TP. Hà Nội.

Theo thông tin từ BV Group, Trường Liên cấp Vietschool Đặng Xá được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 15.000 m², tổng mức đầu tư trên 321 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống đường giao thông và công viên cây xanh bao quanh, dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý IV/2026 và chính thức tuyển sinh, khai giảng năm học đầu tiên vào năm 2027. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong hệ sinh thái giáo dục của BV Group - doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực tài chính, bất động sản, giáo dục, dịch vụ, với triết lý phát triển hài hòa, bền vững.

Cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống Vietschool

Hiện nay, Hệ thống Giáo dục Vietschool đã vận hành hiệu quả các cơ sở liên cấp và mầm non tại khu vực phường Thanh Xuân và phường Thanh Liệt (Hà Nội), nhận được sự tin tưởng của đông đảo phụ huynh và học sinh nhờ môi trường học tập tích cực cùng phương pháp giáo dục hiện đại. Việc khởi công cơ sở Vietschool Đặng Xá không chỉ mở rộng quy mô hệ thống, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của BV Group trong việc đồng hành cùng sự phát triển của giáo dục Thủ đô.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ sở giáo dục tiêu biểu tại khu vực phía Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao ngày càng gia tăng của cộng đồng cư dân tại các khu đô thị mới và vùng lân cận. Trong bối cảnh dân số trẻ tăng nhanh, hạ tầng đô thị không ngừng hoàn thiện, Vietschool Đặng Xá được xem là lời giải thiết thực cho bài toán cân bằng giữa quy mô, chất lượng và khả năng tiếp cận giáo dục hiện đại.

Trải qua hơn 7 năm hình thành và phát triển, Vietschool kiên định theo đuổi triết lý giáo dục toàn diện, khai phóng, lấy học sinh làm trung tâm, hướng tới mục tiêu hình thành những con người biết lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống. Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, đồng thời triển khai chương trình giáo dục bài bản, phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm phát triển đồng đều tri thức, kỹ năng và phẩm chất cho học sinh.

Trường Liên cấp Vietschool Đặng Xá được xây trên khu đất có tổng diện tích 15.271m2, diện tích sàn xây dựng hơn 20.000m2 với hơn 100 phòng học và phòng chức năng. Ảnh phối cảnh

Không gian học tập hiện đại, đậm bản sắc văn hóa Việt

Cơ sở Vietschool Đặng Xá được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư đến từ Singapore và Canada, gồm 4 khối công trình độc lập nhưng liên thông về hạ tầng, cảnh quan và công năng sử dụng. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 20.000 m² với trên 100 phòng học và phòng chức năng, được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thông gió.

Mỗi khối nhà cao 4 tầng và 1 tum, mật độ xây dựng chỉ hơn 30%, phần lớn diện tích dành cho sân chơi, cây xanh, sân thể thao và các không gian sinh hoạt ngoài trời. Bên cạnh các phòng học tiêu chuẩn, trường được trang bị nhiều phòng chức năng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế như: Âm nhạc, Mỹ thuật, STEAM, ICT, Thư viện, Ngoại ngữ, Cooking Studio, Maker Space, Sport Hall…, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và năng khiếu.

Điểm nhấn kiến trúc của Vietschool Đặng Xá là 4 tòa nhà mang hình chữ “V” - biểu trưng cho Vietschool và Việt Nam. Cảnh quan được thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen và cây tre - những biểu tượng quen thuộc của văn hóa dân tộc. Sự kết hợp hài hòa giữa các hình khối kiến trúc mềm mại, không gian xanh, vườn thực nghiệm, góc sáng tạo và quảng trường trung tâm không chỉ tạo nên môi trường học tập xanh - hiện đại - giàu bản sắc, mà còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào văn hóa và tư duy sáng tạo cho học sinh.

Phối cảnh Trường Liên cấp Vietschool Đặng Xá

Sự ra đời của Trường Liên cấp Vietschool Đặng Xá mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh khu vực phía Đông Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến của nhiều khu đô thị hiện đại. Dự án góp phần giảm tải cho hệ thống trường công lập, đồng thời mang đến thêm lựa chọn giáo dục chất lượng cao cho các gia đình trẻ ngay tại nơi sinh sống.

Lễ khởi công Vietschool Đặng Xá là minh chứng rõ nét cho triết lý “Lợi ích hài hòa – Phát triển bền vững” mà BV Group kiên định theo đuổi. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu giáo dục, dự án còn góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực phía Đông Thủ đô.

(Nguồn: BV Group)