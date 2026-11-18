Hồ sơ hướng tuyến, vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 được công khai tại 22 xã, phường, gồm ranh giới giải phóng mặt bằng, lối lên xuống ga và tháp thông gió.

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch phương án tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến đường sắt đô thị. Người dân có thể xem bản vẽ tại trụ sở UBND các xã, phường liên quan để góp ý về phương án qua địa bàn.

Nội dung tham vấn gồm hướng tuyến, vị trí nhà ga, ranh giới giải phóng mặt bằng, vị trí lối lên xuống ga và tháp thông gió. Hồ sơ cũng đề cập định hướng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) xung quanh các ga.

Bản đồ tổng quan về 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội:

Hồ sơ được niêm yết trong thời gian tối thiểu 20 ngày. Người dân có thể điền phiếu góp ý hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại UBND xã, phường nơi cư trú. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và chính quyền địa phương sẽ tổng hợp các ý kiến.

5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đã khởi công ngày 22/6/2026 gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Tổng chiều dài mạng lưới khoảng 294km. Các tuyến này được định hướng đi ngầm là chủ yếu, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435mm, vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Cơ quan chuyên môn đề xuất 28 nhà ga ưu tiên triển khai, chia thành 18 nhà ga ưu tiên lần 1 và 10 nhà ga ưu tiên bổ sung lần 2.

Tại phường Tương Mai, hồ sơ lấy ý kiến gồm các đoạn thuộc ba tuyến số 1, 8 và 10 đi qua địa bàn, do Liên danh Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC lập.

Đợt tham vấn tập trung vào các hộ gia đình, tổ chức tại 19 tổ dân phố, gồm các tổ số 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 41, 44, 45, 46, 47 và 50.

Toàn bộ hồ sơ bản vẽ được niêm yết tại trụ sở UBND phường. Thông báo kèm mã QR truy cập hồ sơ được công khai tại bảng tin các tổ dân phố; đồng thời đăng tải tài liệu trên trang thông tin điện tử và thông báo qua hệ thống truyền thanh.

Thời gian công khai, lấy ý kiến tại Tương Mai kéo dài từ ngày 14/11 đến hết ngày 3/12. Người dân gửi phiếu góp ý thông qua tổ trưởng tổ dân phố hoặc trực tiếp đến UBND phường, qua Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn qua phường Tương Mai:

Phường Xuân Phương cũng tổ chức niêm yết, lấy ý kiến về hồ sơ trên cơ sở các văn bản ngày 13 và 14/11 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Phường Kim Liên lấy ý kiến người dân từ ngày 16/11 đến ngày 7/12.

Trước đó, phường Khương Đình công khai hồ sơ phương án tuyến, vị trí nhà ga ưu tiên của 5 tuyến đường sắt đô thị từ ngày 22/10, với thời gian lấy ý kiến 20 ngày kể từ ngày công khai.

Tổng mặt bằng ga số S10.16, tuyến đường sắt đô thị số 10 qua Khương Đình:

Phương án tuyến vị trí nhà ga S8.30 qua xã Gia Lâm:

Phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến ga số S14.25:

Vị trí 18 nhà ga ưu tiên của 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội:

Nguồn tư liệu: Hồ sơ quy hoạch