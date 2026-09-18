Tổ Công tác do ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, làm Tổ trưởng. Hai Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Tài chính. Các thành viên còn lại là lãnh đạo, cán bộ của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thuộc khu vực phía Tây Hà Nội.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao làm cơ quan thường trực, đảm nhiệm vai trò đầu mối thông tin, liên lạc, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ Công tác.

Hà Nội phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND TP. Hà Nội tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện đề án phát triển khu vực phía Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô. Đề án phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Tổ Công tác sẽ điều phối hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu và số liệu; tổ chức hội thảo, tọa đàm; lấy ý kiến các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan được yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu, đồng thời phối hợp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án. Sau khi hoàn thiện, hồ sơ đề án sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND TP Hà Nội. Tổ sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triệu tập và chủ trì các cuộc họp; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Cơ quan thường trực sẽ tổng hợp, tham mưu tổ chức các hoạt động; chuẩn bị nội dung, tài liệu; đôn đốc thành viên thực hiện nhiệm vụ và báo cáo UBND TP. Hà Nội định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ, kết quả xây dựng đề án.

Thành Huế