Theo tạp chí danh tiếng của Anh, điều tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất của ẩm thực Hà Nội chính là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ảnh minh họa: Linh Trang

Trên mỗi con phố nhỏ ở Hà Nội, những món ăn tưởng chừng quen thuộc như bánh mì, bún chả, phở, nem rán hay ốc luộc không chỉ thỏa mãn vị giác của du khách mà còn phản ánh cả nhịp sống, tính cách con người nơi đây: giản dị, mộc mạc nhưng cũng đầy sáng tạo.

Trong bài viết, Time Out cũng gợi ý một số địa điểm ăn uống hàng đầu Thủ đô được người dân địa phương và du khách đánh giá cao như: Bún chả 74 Hàng Quạt, phở Hàng Trống, bánh mì 25 hay bánh cuốn bà Lộc.

Ảnh minh họa: Linh Trang

Penang của Malaysia được vinh danh là thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á, Singapore đứng thứ 3. Những vị trí còn lại trong danh sách là Mumbai (Ấn Độ), Chiang Mai và Bangkok (Thái Lan), Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc), Osaka (Nhật Bản), Phnom Penh (Campuchia) và Thành Đô (Trung Quốc).

Danh sách được Time Out xếp loại dựa trên các yếu tố như giá cả phải chăng, khả năng tiếp cận và chất lượng các món ăn.

Được thành lập năm 1968 ở London (Anh), Time Out là tạp chí chuyên biệt về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật, văn hóa và giải trí. Với phương châm giúp độc giả “khám phá thành phố của mình tốt hơn”, Time Out nhanh chóng mở rộng ra nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Ngoài bản in, Time Out còn có nền tảng trực tuyến mạnh mẽ, trở thành nguồn tham khảo tin cậy cho du khách và người dân địa phương trong việc tìm kiếm nhà hàng, sự kiện và những trải nghiệm độc đáo. Đây được xem là một trong những “cuốn cẩm nang” uy tín và giàu ảnh hưởng nhất toàn cầu.