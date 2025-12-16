Theo thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), sự việc xảy ra vào sáng sớm 21/11 trên xe buýt tuyến 101A, mang biển kiểm soát 29B-207.46, đang chạy hành trình từ Vân Đình về Bến xe Giáp Bát.

Anh Cao Xuân Đức và Nguyễn Xuân Tùng - lái, phụ xe thuộc Trung tâm Tân Đạt. Ảnh: Transerco

Trong quá trình xe di chuyển, một học sinh bất ngờ có biểu hiện choáng, sau đó ngất xỉu. Ngay lập tức, anh Nguyễn Xuân Tùng, nhân viên phục vụ trên xe, cùng một số hành khách đã hỗ trợ sơ cứu ban đầu cho em.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của hành khách không có dấu hiệu cải thiện, anh Nguyễn Xuân Tùng đã nhanh chóng báo cáo sự việc với lái xe Cao Xuân Đức và bộ phận điều hành tuyến. Sau khi được chấp thuận, tổ lái đã quyết định quay đầu xe, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Phú Xuyên để cấp cứu kịp thời.

Nhân viên xe buýt Transerco kịp thời hỗ trợ hành khách gặp nguy hiểm. Ảnh: Transerco.

Quyết định nhanh chóng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lái xe và nhân viên phục vụ đã góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, đồng thời thể hiện hình ảnh đẹp của đội ngũ lái, phụ xe buýt thuộc Trung tâm Tân Đạt - Transerco.

Theo Transerco, những hành động kịp thời, thầm lặng của đội ngũ công nhân lái xe, nhân viên phục vụ không chỉ giúp hành khách vượt qua tình huống nguy hiểm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô ngày càng thân thiện, an toàn và nhân văn.

Thế Định