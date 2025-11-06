Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ hình thành mới khoảng 40.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and Medium Enterprise - SME) mỗi năm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ số, tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sáng tạo.

Theo đó, mỗi năm, Hà Nội sẽ hỗ trợ trực tiếp nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 doanh nghiệp SME và hỗ trợ gián tiếp khoảng 40.000 doanh nghiệp khác.

Thành phố cũng đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 15.000 lao động/năm và 1.000 giám đốc điều hành (CEO)/năm về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kỹ năng quản trị, thúc đẩy xuất khẩu. Đến năm 2030, Hà Nội kỳ vọng đào tạo được 5.000 CEO, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, chỉ số PCI và thúc đẩy cải cách hành chính.

Hà Nội phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Hải Anh

Đề án gồm ba nhóm nhiệm vụ chính:

Nhóm giải pháp quản trị: Xây dựng hệ thống quản trị công tác hỗ trợ doanh nghiệp SME tích hợp công nghệ số; tổ chức sự kiện tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu; đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và liên thông thủ tục giữa các sở, ngành.

Nhóm phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp SME: Đầu tư hạ tầng khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đào tạo đội ngũ công chức và tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển cổng thông tin xúc tiến đầu tư, truyền thông chính sách hỗ trợ, kết nối mạng lưới doanh nghiệp, tổ chức 5 hội nghị, hội thảo, xuất bản Sách Trắng và báo cáo thường niên về hệ sinh thái khởi nghiệp Hà Nội.

Nhóm hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp SME: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, thuê mặt bằng sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và phát triển kinh tế xanh - tuần hoàn.

Sở Tài chính được giao chủ trì triển khai, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã, hiệp hội doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hằng năm, cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản trị hỗ trợ doanh nghiệp SME. UBND phường, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân bền vững của Thủ đô.

Hải Anh