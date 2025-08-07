Công điện yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, hiệu quả các khu xử lý rác tập trung (Khu LHXLCT Nam Sơn, Khu XLCTR Xuân Sơn), bảo đảm tiếp nhận, xử lý rác liên tục, an toàn, tạo thuận lợi cho xe vận chuyển rác vào các nhà máy đốt rác phát điện nhằm giảm khối lượng rác thải xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Đơn vị này cũng được yêu cầu không để tồn đọng, ùn ứ rác thải. Đồng thời, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các xã, phường rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác, điểm tập kết xe chở rác đảm bảo phù hợp, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh xuống đường nhặt rác cùng người dân. Ảnh: P. Linh

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường, trong đó có việc tăng cường đầu tư công nghệ quản lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực “điểm đen” về rác thải; xây dựng nền tảng dữ liệu số hóa phục vụ công tác quản lý, điều hành vệ sinh môi trường đô thị hiệu quả, minh bạch; Chỉ đạo tăng cường duy trì vệ sinh, tưới rửa mặt đường tại các tuyến trọng điểm (khu vực trung tâm, các tuyến đường có nguy cơ ô nhiễm do lưu lượng phương tiện giao thông lớn); Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu vực công cộng, các “điểm đen” về rác thải, chợ dân sinh, công trình xây dựng, tuyến đường trọng điểm…

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng. Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không che chắn, làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển; các phương tiện, thiết bị ra vào công trường làm phát sinh bùn đất, bụi bẩn ra đường phố.

Sở này cũng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường rà soát các đường dây cáp điện, cáp viễn thông treo nổi gây mất mỹ quan đô thị để xử lý, sắp xếp, hạ ngầm, khắc phục kịp thời các vi phạm về mái che, mái vẩy sai quy định; bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn và thuận tiện cho sinh hoạt của người dân.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng giao Thanh tra chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an Thành phố và UBND các phường, xã tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.

Công an Thành phố được giao tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, phát hiện và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải, đổ rác không đúng nơi quy định; phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không đóng bao, không che chắn; chủ phương tiện, chủ đầu tư để rơi vãi vật liệu, bùn đất gây bụi bẩn hè phố, lòng đường. Phối hợp với Thanh tra Thành phố, UBND các phường, xã lập biên bản, cưỡng chế, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp tái phạm nhiều lần. Bố trí lực lượng hỗ trợ xử lý các “điểm nóng” về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở hoạt động vệ sinh môi trường.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố: Tăng cường tần suất thu gom rác, rửa đường, phun sương dập bụi tại các tuyến phố chính, các khu vực công cộng, điểm dân cư thường phát sinh rác thải, bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường.

Bố trí đầy đủ, hợp lý các thùng rác công cộng đúng quy cách tại các khu dân cư, khu vực công cộng, các tuyến đường trục chính; không để xảy ra tình trạng tồn rác, đổ rác ra lòng đường, hè phố.

Phối hợp với UBND các phường, xã, đơn vị liên quan xây dựng lịch trình thu gom khoa học, hiệu quả; khắc phục kịp thời các điểm phát sinh rác, ô nhiễm kéo dài; từng bước thực hiện việc phân loại rác từ khâu thu gom, vận chuyển, xử lý.

Đối với UBND các phường, xã, Chủ tịch thành phố yêu cầu khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị cấp xã do Chủ tịch UBND phường, xã làm Trưởng ban.

Tổ chức tuyên truyền đến các tổ chức, người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, đúng thời gian, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các trường hợp xả rác, nước thải, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định; công khai thông tin xử phạt trên các phương tiện truyền thông tại địa phương.

Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng; yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị vận tải khi vận chuyển phải đóng bao, che chắn, không để rơi vãi gây bụi bẩn, mất vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm.

Yêu cầu chủ công trình ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng; kịp thời báo cáo Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố đối với các vi phạm nghiêm trọng.

Phối hợp các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường thiết lập các điểm tập kết rác, xe vận chuyển rác phù hợp; kịp thời xử lý phế thải xây dựng, vật liệu cồng kềnh; rà soát, xóa các “điểm đen” về rác.

Triển khai các hoạt động tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào sáng thứ Bảy hằng tuần (thu gom rác, nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy).

Đưa công tác vệ sinh môi trường và trật tự đô thị vào tiêu chí thi đua, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động hằng tháng, quý, năm. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; phê bình, xử lý tập thể, cá nhân triển khai hình thức, thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Phát động phong trào thi đua “Khu phố sạch, đường phố xanh”, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ dân phố, thôn, xóm; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hằng tháng, quý, năm; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

N. Huyền