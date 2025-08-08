Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 50 trường hợp nghi dại và tử vong do dại. Hà Nội chưa ghi nhận ca tử vong nào do bệnh dại nhưng ghi nhận 4 ổ dịch tại 3 xã, phường.

Những tỉnh ghi nhận trường hợp tử vong đều là tỉnh có bệnh dại lưu hành nhiều năm. Gia Lai là tỉnh có số ca tử vong cao nhất khu vực Tây Nguyên liên tiếp qua các năm.

Lễ ký kết dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và hỗ trợ chuyển đổi kinh doanh thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm dự án tại 14 phường. Ảnh: Hải Thanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết, dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Việt Nam đã tích cực đưa các chương trình hành động để tiến tới loại trừ bệnh dại, không có người chết vì bệnh dại.

Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch để đến năm 2030 Thành phố không có người chết vì bệnh dại. Trong đó, tập trung vào các nội dung quản lý đàn chó mèo nuôi, tiêm phòng bệnh dại, quản lý bệnh dại trên chó mèo, quản lý kinh doanh vận chuyển chó mèo, đặc biệt tăng cường truyền thông. Trong những năm gần đây, Hà Nội không có người chết vì bệnh dại.

“Chết vì bệnh dại là cái chết hết sức thương tâm. Vì thế, việc chúng ta cùng chung tay chung sức khống chế, tiến tới loại trừ bệnh dại là việc hết sức cao cả. Thành phố luôn đặt sức khỏe và an toàn của nhân dân lên hàng đầu, đặc biệt trong công tác phòng chống bệnh dại và giải quyết các vấn đề phát sinh từ hoạt động buôn bán thịt chó mèo”, ông Đảng nói.

Ông Rahul Sehgal, Giám đốc Truyền thông Quốc tế của Tổ chức Soi Dog Foundation (tổ chức tài trợ dự án), cho rằng, còn nhiều thách thức liên quan hoạt động buôn bán chó mèo. Điều này dẫn đến rủi ro sức khỏe cộng đồng, trong đó bệnh dại là mối lo ngại chính.

Ngoài ra, còn phải kể đến vấn đề quản lý nguồn cung - bạo hành, trộm cắp chó mèo ảnh hưởng đến trật tự xã hội…

"Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm và cam kết của TP Hà Nội trong việc giải quyết những thách thức này. Đồng thời, chúng tôi sẽ đồng hành cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để tạo ra những giải pháp bền vững, mang lại lợi ích cho cả con người và động vật", ông Rahul Sehgal nhấn mạnh.

Bà Bùi Duyên, Giám đốc Chương trình Truyền thông Thay đổi Hành vi Hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, đối tác triển khai dự án tại Việt Nam, cho biết thêm, cách tiếp cận tổng thể và đa chiều trong kế hoạch hợp tác này bao trùm mọi khía cạnh cần thiết cho việc thực hiện thành công dự án.

“Chiến lược tổng thể này đảm bảo Hà Nội sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời tạo ra những chuẩn mực mới cho các sáng kiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng đô thị trên cả nước", bà Duyên nói thêm.

Mục tiêu nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả bệnh dại: Không có ca tử vong do bệnh dại tại các địa phương thí điểm; tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó mèo nuôi trên 90%; 80% đàn chó mèo không chủ được quản lý theo tiêu chuẩn khoa học.

Đồng thời phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh được tập huấn về phòng chống dịch bệnh; tối thiểu 50% hộ kinh doanh tự nguyện chuyển đổi được hỗ trợ thành công và xây dựng 2 mô hình chuyển đổi sinh kế điển hình

Đặc biệt, dự án cũng nhằm góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia loại bỏ các ca tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030.

Với việc Hà Nội triển khai thí điểm dự án này, mô hình hợp tác được kỳ vọng sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu có thể nhân rộng cho các địa phương khác ở Hà Nội và toàn quốc.

Hải Thanh