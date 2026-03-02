Giữa những ngày đầu xuân, khi nhịp sống rộn ràng lan tỏa khắp nơi, ca sĩ Hà Thanh Xuân chọn cho mình một tâm thế nhẹ nhàng và bình thản để nhìn lại chặng đường đã qua. Với cô, năm qua không phải là những biến động ồn ào mà là quãng thời gian của sự "bình yên" - hai chữ được nữ ca sĩ nhắc đến nhiều lần khi nói về cuộc sống hiện tại.

Hà Thanh Xuân cho biết, suốt một năm qua cô vẫn hoạt động nghệ thuật liên tục. Những chuyến bay nối dài từ Việt Nam sang Mỹ và nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống khiến nhịp sống của cô gần như không có nhiều khoảng lặng. Thế nhưng, thay vì cảm thấy mệt mỏi, nữ ca sĩ lại xem đó là niềm vui lớn nhất của mình ở thời điểm này. "Công việc chính là niềm vui", cô chia sẻ.

Năm qua, Hà Thanh Xuân đã cảm nhận rõ được sự bình yên.

Với Hà Thanh Xuân, gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất. Cô hạnh phúc khi ba mẹ vẫn khỏe mạnh, luôn ở bên và ủng hộ con gái trên con đường nghệ thuật.

Tết năm nay sau khi hoàn thành các sự kiện trong nước, Hà Thanh Xuân bay về Mỹ để kịp lịch diễn. Những chuyến lưu diễn xuyên Tết đã trở thành điều quen thuộc trong nhiều năm làm nghề của Hà Thanh Xuân. May mắn là gia đình luôn thấu hiểu, ba mẹ cô chưa bao giờ tạo áp lực, chỉ nhẹ nhàng nói rằng "nếu con muốn ở nhà cứ ở, còn nếu đam mê sân khấu hãy đi và cống hiến".

Chính sự cảm thông ấy giúp nữ ca sĩ thêm vững vàng. Cô xem khán giả như ngôi nhà lớn nhất của mình.

Hà Thanh Xuân cho rằng điều lớn nhất cô học được là sự biết ơn.

Nhìn lại hành trình đã qua, Hà Thanh Xuân cho rằng điều lớn nhất cô học được là sự biết ơn. Biết ơn những gì đã xảy ra, dù vui hay buồn vì tất cả đều giúp cô trưởng thành hơn. Cô nhận ra sức khỏe và tinh thần là hai điều quan trọng nhất, sau đó mới đến thành công hay danh tiếng.

Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã học được cách yêu thương và chăm sóc chính mình nhiều hơn. Cô chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tập yoga, tái tạo năng lượng. "Quỹ thời gian là do mình", cô nói. Với cô, mỗi sáng thức dậy và còn được hít thở, còn cảm nhận nhịp tim mình đập đã là một điều hạnh phúc.

Sự thay đổi trong tâm hồn cũng phần nào phản chiếu vào giọng hát. Hà Thanh Xuân cảm nhận rõ mình đằm hơn theo năm tháng. Cô cho rằng mỗi giai đoạn trưởng thành đều mang lại một màu sắc mới cho nghệ thuật.

Về chuyện tình cảm, Hà Thanh Xuân không khép lòng. Cô quan niệm tình yêu có nhiều sắc thái, không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu gia đình, tình yêu khán giả, tình yêu cuộc sống.

"Mình phải yêu chứ!", cô nói. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không đặt ra những tiêu chuẩn cứng nhắc hay gieo điều gì quá cụ thể cho vũ trụ. Với cô, mọi thứ nên đến một cách tự nhiên, phù hợp.

Năm mới, Hà Thanh Xuân vẫn đặt ra những kế hoạch cho sự nghiệp. Cô hiểu thời gian không chờ đợi ai nên luôn chủ động chuẩn bị cho các dự án sắp tới. Dù vậy, nữ ca sĩ cũng thừa nhận thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều cô có thể làm là cố gắng hết mình, nếu chưa đạt được thì tiếp tục nỗ lực.

Sau tất cả, điều đọng lại ở Hà Thanh Xuân không phải là những ồn ào hay thăng trầm mà là một tâm thế an nhiên.