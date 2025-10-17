"Không chỉ là người dẫn, đam mê lớn nhất của tôi là biên tập”

Chia sẻ với VietNamNet, kể từ khi Vietnam Today lên sóng, Thảo Trang nhận ra sự quan tâm của khán giả dành cho mình. MC sinh năm 2004 nói đây là động lực và sự công nhận về bản thân trong công việc. Tuy nhiên, điều cô muốn khán giả biết đến nhiều hơn không phải là người dẫn chương trình mà là một biên tập viên.

"Tôi đam mê làm những nội dung và theo đuổi đề tài ở đằng sau màn hình", Thảo Trang nói. Cô nhấn mạnh Vietnam Today là nỗ lực tập thể, không chỉ có những người dẫn đứng trước màn hình mà còn có đội ngũ quay phim, đạo diễn, biên tập viên đã làm việc lâu năm.

Hà Thảo Trang.

Là BTV trẻ nhất của kênh, Thảo Trang thừa nhận lịch trình hàng ngày của BTV-MC rất căng thẳng. Công việc làm tin tức không kể ngày đêm, đặc biệt với những giờ phát sóng rất sớm và muộn. Cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi làm việc tại đây nên đã quen với cường độ này.

Sau thời gian đào tạo, khi mới vào làm Thảo Trang đã được tin tưởng phân công làm chuyên mục và làm việc cùng những người có kinh nghiệm. Cơ hội thể hiện năng lực này khiến cô nhận ra mong muốn không chỉ làm người dẫn mà còn có năng lực sản xuất.

Hiện ngoài việc dẫn bản tin, cô có thể đảm nhiệm mọi bước trong quy trình sản xuất tin bài truyền hình. Thảo Trang phụ trách các đề tài chuyên mục về chính luận quốc tế, đã phỏng vấn nhiều học giả, Đại sứ Phạm Lan Dung, nguyên Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman.

"Nhiều đêm dài tôi suy nghĩ để hiểu mình là ai"

Được chú ý với khả năng tiếng Anh tốt, Thảo Trang cho biết ngôn ngữ đến với cô khá tự nhiên và may mắn gặp những giáo viên có tâm trong giai đoạn đầu. Cô bắt đầu học từ lớp 4-5 theo những phương thức khác với hiện tại, tạo hứng thú thông qua việc gấp giấy thành động vật, xem phim hoạt hình và các hoạt động sáng tạo. Việc tiếp xúc sớm với tiếng Anh chuẩn qua phim hoạt hình giúp Thảo Trang có giọng gần với chuẩn Anh Mỹ.

Thảo Trang cho hay bố mẹ không ai làm nghề truyền hình.

Đam mê ngôn ngữ lớn hơn khi cô học chuyên Anh từ cấp 2. Tuy nhiên, với Thảo Trang, tiếng Anh luôn chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không phải điều duy nhất. Việc làm tin tức và biên tập viên luôn là mục tiêu của cô.

Trước khi vào đại học, Thảo Trang từng muốn giành học bổng toàn phần nhưng không thành công vì lúc đó còn trẻ, động lực chưa rõ ràng và chỉ muốn đi du học vì thấy người khác được đi nên nghĩ về thất bại này khá lâu.

Khi giành được học bổng toàn phần Global UGRAD của chính phủ Mỹ với tỷ lệ chọn chỉ 2%, Thảo Trang coi đây là dấu mốc quan trọng của cuộc đời và quan trọng hơn, cô có thể đến một đất nước khác mà không cần trả chi phí.

Nhờ tiếp xúc sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, đến năm thứ 3 Thảo Trang đã hiểu rõ bản thân muốn gì. "Rất nhiều đêm dài tôi ngồi suy nghĩ một mình để hiểu rằng tôi biết điều gì", cô tâm sự về những trăn trở khi chuẩn bị hồ sơ.

Thảo Trang nhớ mãi câu nói trong vòng phỏng vấn học bổng UGRAD: khi ra nước ngoài sẽ vừa thấy mình lớn hơn vừa nhận ra có nhiều điều chưa biết.

"Nếu tình yêu đến nó sẽ đến, quan trọng là tập trung vào bản thân"

Thảo Trang cho hay bố mẹ không ai làm nghề truyền hình. Tuy nhiên, họ truyền cảm hứng để cô theo đuổi giấc mơ riêng của mình chứ không định hướng cụ thể. Đặc biệt, bố mẹ Thảo Trang chưa bao giờ so sánh cô với ai giúp cô tập trung vào con đường riêng. Cô coi mẹ như bạn thân nên có thể nói bất cứ điều gì. Thảo Trang cho rằng làm truyền hình phải có gia đình ủng hộ vì giờ giấc bất thường, thậm chí không về nhà nhiều ngày liên tiếp.

Sở thích chính của Thảo Trang là vẽ màu nước và thường vẽ chú cún 13 tuổi của mình. Tuy nhiên, do quá bận rộn nên cô ít có thời gian cho thú vui này.

Trước đó, Thảo Trang rất thích tranh biện. Cô từng là tranh biện viên chuyên nghiệp khoảng 8 năm, tiếp xúc sớm với các vấn đề chính luận qua hình thức tranh biện các vấn đề trong nước và quốc tế.

Về chuyện tình cảm, Thảo Trang chia sẻ đây chưa phải điều quá quan trọng ở thời điểm hiện tại.

Hà Thảo Trang trên sóng của Vietnam Today:

Ảnh: NVCC, video: VTV