Ngày 13/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sau khi Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế rà soát các gói thầu liên quan tại các bệnh viện.

Đến nay, Sở Y tế Hà Tĩnh đã hoàn thành việc kiểm tra và có báo cáo gửi UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, một số bệnh viện trên địa bàn từng có gói thầu với Công ty Việt Mỹ, trong đó chủ yếu là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: T.L

Gói thầu gần 100 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, tháng 12/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03.2/MSTB: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế, thuộc dự án xây dựng khu xạ trị tại bệnh viện.

Gói thầu có giá 100,2 tỷ đồng. Công ty Việt Mỹ trúng thầu với giá 99,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng.

Theo bảng giá hàng hóa được công bố, gói thầu gồm 2 hệ thống thiết bị chính.

Cụ thể, hệ thống máy gia tốc tuyến tính và thiết bị phụ trợ, model Synergy, do Elekta Limited sản xuất, xuất xứ máy chính Vương quốc Anh, có giá 82,2 tỷ đồng.

Hệ thống CT mô phỏng và các thiết bị phụ trợ, model Discovery RT, do GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd. sản xuất, xuất xứ máy chính Trung Quốc, có giá 17 tỷ đồng.

Tổng giá trị 2 hệ thống là 99,2 tỷ đồng, bằng giá trúng thầu được phê duyệt.

Đây là gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Theo kết quả công bố, Công ty Việt Mỹ là nhà thầu duy nhất tham dự và được lựa chọn.

Gói thầu có mã TBMT IB2300301233-00, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2300210595. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1170/QĐ-BVĐKT.

Các gói thầu hàng trăm tỷ đồng của Công ty Việt Mỹ tại Nghệ An

Tại Nghệ An, trong giai đoạn 2018 - 2025, Công ty Việt Mỹ tham gia một số gói thầu tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, với tổng giá trúng thầu của các gói được thống kê gần 570 tỷ đồng. Trong đó, có gói do liên danh Việt Mỹ - Thành An thực hiện.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: T.T

Cụ thể, năm 2018, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã ký quyết định số 558/QĐ-BVUB ngày 2/4/2018 phê duyệt lựa chọn Công ty Việt Mỹ là đơn vị “lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An” có giá trị gần 228 tỷ đồng.

Cuối tháng 10/2023, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 22: Mua sắm máy Spect/CT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 của Dự án xây dựng Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân (thuộc Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 1).

Theo quyết định trên, Công ty Việt Mỹ trúng thầu cung cấp máy Spect/CT với giá trị 23,5 tỷ đồng. Thiết bị do hãng GE Medical Systems Israel, Functional Imaging sản xuất tại Israel.

Đầu tháng 2/2024, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục ký quyết định lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện gói thầu "Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh" (thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An), với hơn 26 tỷ đồng.

Ngày 20/3/2025, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: “Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng”. Theo đó, Liên danh Việt Mỹ - Thành An được lựa chọn trúng thầu với giá trị hơn 291 tỷ đồng.