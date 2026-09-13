Làn sóng kêu gọi tài xế Grab tắt app

Một tài xế Grab cho biết chạy xe 12 tiếng mỗi ngày nhưng chỉ thực nhận khoảng 350.000 đồng, đồng thời phản ánh mức khấu trừ biến động và cách tính “phí linh động” khiến tài xế khó xác định trước thu nhập sau mỗi chuyến.

Không đồng tình với cách tính giá cước và các khoản khấu trừ, nhiều tài xế Grab kêu gọi đồng nghiệp tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9. Họ cho rằng số tiền thực nhận sau mỗi cuốc xe ngày càng thấp so với chi phí vận hành.

Trong ngày 12/9, nhiều bài viết chia sẻ, đã tạm ngừng nhận cuốc trong ngày này nhằm bày tỏ sự không hài lòng về chính sách phí của Grab. Dù vậy, vẫn có các tài xế vẫn tiếp tục thực hiện công việc song gặp tình trạng bị đặt đơn ảo và khách hủy.

Trong thông báo gửi các tài xế, Grab cho rằng việc tắt mở ứng dụng, thời gian hoạt động trên nền tảng hoàn toàn thuộc quyền quyết định của lái xe.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã mời Grab đến làm việc, đồng thời đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng với khách hàng, đối tác tài xế.

Công ty mẹ EVN lãi hơn 8.600 tỷ đồng trong 6 tháng, xóa sạch lỗ lũy kế

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ - EVN quý II năm 2026.

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty mẹ - EVN ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 8.631 tỷ đồng, xóa sạch lỗ lũy kế của những năm trước đó.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm, ông Phạm Nhật Vượng vẫn thăng hạng tỷ phú USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần 11/9 với một phiên giảm mạnh. VN-Index mất 34,02 điểm, tương đương 1,86%, xuống 1.795,21 điểm, chính thức mất mốc 1.800 điểm.

Điều đáng chú ý là cú giảm của thị trường không ngăn được ông Phạm Nhật Vượng cải thiện thứ hạng trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Theo Forbes, tính tới ngày 11/9, tài sản của Chủ tịch Vingroup giảm gần 600 triệu USD, xuống khoảng 37,7 tỷ USD. Tuy nhiên, thứ hạng của ông lại tăng một bậc lên vị trí 58 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính tới 11/9 xếp thứ 58 trên thế giới. Ảnh: VIC

Chi tiết gói thầu 144,5 tỷ Công ty Việt Mỹ trúng tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ

Ngày 10/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát kinh tế (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng gói thầu mua sắm thiết bị trị giá 144,5 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vào tháng 4/2025, thấp hơn khoảng 1 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.

Chủ khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tăng lãi suất lên 13,6%, kéo dài kỳ hạn trái phiếu

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương nâng lãi suất trái phiếu DRT12101 từ 10,8% lên 13,6%/năm, đồng thời kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 24 tháng, đến tháng 9/2028.

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương có trụ sở tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, thuộc hệ sinh thái Geleximco. Vạn Hương là chủ đầu tư dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Đại gia Kinh Bắc nắm quyền kiểm soát Công ty KBC Hưng Yên

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty CP KBC Hưng Yên.

Theo văn bản do Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm ký, ngày 4/9, KBC nhận được thông báo của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) - công ty con của KBC - về việc Công ty CP KBC Hưng Yên trở thành công ty con của HYG. Sau thay đổi này, KBC Hưng Yên trở thành công ty con do KBC nắm quyền kiểm soát. Cụ thể, công ty con sở hữu gián tiếp với tỷ lệ 91,34%.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP KBC Hưng Yên được thành lập ngày 8/7/2026, đặt trụ sở tại nhà điều hành Cụm công nghiệp Kim Động, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nào được giảm 30% thuế năm 2026-2027?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Theo dự thảo, chính sách giảm 30% thuế TNCN áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, có doanh thu hằng năm trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng, số thuế đã giảm phải nộp bổ sung.

Doanh thu 0 đồng, vì sao nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn 'gánh' nợ thuế?

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngừng hoạt động nhưng không hoàn tất thủ tục theo quy định. Đến khi muốn giải thể, sang tên tài sản hoặc thực hiện các thủ tục khác, họ mới phát hiện còn nghĩa vụ thuế tồn đọng.

Theo các luật sư, chừng nào mã số thuế chưa được chấm dứt hiệu lực đúng thủ tục, nghĩa vụ này vẫn tự động phát sinh hàng năm - tích lũy dần cùng tiền chậm nộp. Đây chính là lý do một doanh nghiệp “0 doanh thu” vẫn có thể gánh khoản nợ thuế đáng kể sau nhiều năm im lặng đóng cửa.

Vì sao ngân hàng nắm hàng triệu tỷ đồng bất động sản làm tài sản thế chấp?

Có rất nhiều loại tài sản thế chấp được ngân hàng chấp nhận, như bất động sản, động sản, hàng tồn kho, cổ phiếu và giấy tờ có giá, thậm chí cả tài sản hình thành trong tương lai, quyền đòi nợ trong tương lai...

Tuy nhiên, “khẩu vị” ưa thích của các nhà băng vẫn là bất động sản. Do đó, bất động sản thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị tài sản bảo đảm tại các ngân hàng.

Tại một số ngân hàng, bất động sản thế chấp chiếm đến trên 80% tổng giá trị tài sản bảo đảm, như tại ACB tỷ lệ này lên đến 86%, BVBank là 83%, Vietcombank 71%...