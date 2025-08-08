Web lậu đổi tên miền 73 lần để phát lậu trận chung kết bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan trên kênh VTV. Ảnh: SAVA

Trang web lậu lách luật bằng “chiêu” đổi đuôi siêu tốc

Đại diện VTVcab chia sẻ, trong trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Thái Lan vừa qua, hệ thống giám sát bản quyền đã phát hiện vi phạm từ sớm, ngay khi có dấu hiệu phát lậu tín hiệu trận chung kết vào lúc 10h sáng ngày 3/8.

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là kẻ phát tán nội dung vi phạm đã có sẵn một “kho” tên miền dự phòng, liên tục thay đổi khi bị chặn.

“Chúng tôi chặn tên miền ‘thập cẩm 1’ thì chưa đầy vài phút sau xuất hiện ‘thập cẩm 2’, rồi 3, 4. Cho đến lúc kết thúc trận đấu, chúng tôi đã ghi nhận 73 lần đổi đuôi tên miền. Cứ mỗi lần bị chặn, hacker lại tung ra một tên miền mới và chuyển hướng người dùng chỉ trong tích tắc”, đại diện VTVcab cho biết.

Thực tế cho thấy các nhóm phát lậu đang sở hữu hạ tầng kỹ thuật rất chuyên nghiệp, có thể tự động hóa việc tạo mới domain, chuyển hướng link, thậm chí thuật toán theo dõi các lệnh chặn để phản ứng ngay lập tức.

Điều này đặt ra thách thức rất lớn cho các đơn vị phát sóng chính thức, khi không chỉ phải đầu tư bản quyền nội dung, mà còn phải theo đuổi một cuộc chiến công nghệ căng thẳng với các nhóm hacker ngày càng tinh vi và có tổ chức.

Không còn là vi phạm nhỏ lẻ, mà là tội phạm công nghệ có tổ chức

Các trang web phát lậu bóng đá, bóng chuyền, thể thao nói chung hiện không chỉ phát tín hiệu miễn phí để thu hút lượt xem, mà còn tích hợp các link cá độ, quảng cáo độc hại, mã độc đánh cắp thông tin người dùng.

Khi truy cập vào các trang như “xôi lạc”, “thập cẩm” hay một số trang web lậu, người dùng không chỉ tiếp tay cho vi phạm bản quyền, mà còn tự đưa mình vào rủi ro mất dữ liệu, tiền bạc và danh tính số.

Đại diện VTVcab nhấn mạnh, các đơn vị sở hữu bản quyền không thể đơn độc trong cuộc chiến này. Các kênh truyền hình rất cần các đơn vị như Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an vào cuộc để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và có các cơ chế phối hợp chặt chẽ, phản ứng nhanh và mạnh từ nhiều phía.

“Nếu không có công cụ pháp lý đủ mạnh để xử lý hình sự các đối tượng phát lậu có tổ chức, không có hệ thống lọc truy cập ngay từ ISP, thì việc ‘rượt đuổi’ bằng chặn domain chỉ là giải pháp trước mắt”, đại diện VTVcab cảnh báo.

Câu chuyện vi phạm không nằm ở một trang web cụ thể, mà ở toàn bộ chuỗi vận hành ngầm phía sau, từ tạo lập hạ tầng máy chủ, mua domain quốc tế, chia sẻ qua hội nhóm mạng xã hội đến việc tạo hệ thống phân phối tín hiệu trái phép.

Không thể phủ nhận rằng thói quen xem miễn phí của một bộ phận người dùng cũng đang tiếp tay cho hệ sinh thái vi phạm này. Nhiều người sẵn sàng bỏ qua cảnh báo bảo mật, truy cập các trang lậu vì muốn xem trận đấu miễn phí, mà không nhận ra rủi ro bị cài mã độc, đánh cắp dữ liệu hoặc bị dụ dỗ vào các nền tảng cá độ bất hợp pháp. Do đó, ngoài giải pháp kỹ thuật và pháp lý, nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố sống còn.