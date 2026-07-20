Trong 25 năm qua, thị trường máy tính Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, từ cuộc cạnh tranh về cấu hình sang cạnh tranh về trải nghiệm. Nếu trước đây người dùng chủ yếu so sánh CPU, RAM hay ổ cứng trước khi quyết định mua, thì ngày nay, sự phù hợp với nhu cầu, trải nghiệm sử dụng và dịch vụ đi kèm mới là những yếu tố được quan tâm nhiều hơn. Sự thay đổi đó phản ánh quá trình trưởng thành của cả thị trường công nghệ lẫn người tiêu dùng Việt.

Cấu hình từng là "thước đo" duy nhất

Những năm đầu thập niên 2000, cùng với quá trình phổ cập Internet và tin học hóa, thị trường máy tính Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh. Máy tính để bàn là lựa chọn phổ biến, còn laptop vẫn thuộc phân khúc cao cấp.

Ở thời điểm đó, quyết định mua máy gần như xoay quanh cấu hình. Người dùng so sánh CPU, RAM, ổ cứng hay card đồ họa để đánh giá hiệu năng và giá trị của sản phẩm. Một cấu hình mạnh hơn đồng nghĩa với khả năng đáp ứng tốt hơn cho học tập, làm việc và giải trí, vì vậy các thông số kỹ thuật trở thành tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn thiết bị.

Tuy nhiên, khi công nghệ dần phổ cập và khoảng cách hiệu năng giữa các sản phẩm ngày càng thu hẹp, cấu hình không còn là yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn của người dùng. Đó cũng là bước chuyển đầu tiên mở ra sự thay đổi trong cách người Việt tiếp cận máy tính.

Hành trình thay đổi cách người Việt chọn máy tính

Cùng với quá trình chuyển đổi số, máy tính không còn đơn thuần là thiết bị phục vụ công việc văn phòng mà trở thành công cụ học tập, làm việc, sáng tạo nội dung và giải trí. Laptop dần thay thế máy tính để bàn trong nhiều môi trường, trong khi Internet tốc độ cao và điện toán đám mây giúp người dùng có thể làm việc ở bất cứ đâu. Đại dịch Covid-19 cũng trở thành cú hích quan trọng, thúc đẩy xu hướng học tập và làm việc từ xa, đồng thời làm thay đổi kỳ vọng của người dùng đối với thiết bị công nghệ.

Từ đó, tiêu chí lựa chọn máy tính cũng thay đổi. Thay vì chỉ ưu tiên cấu hình, người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm tổng thể như chất lượng màn hình, thời lượng pin, khả năng tản nhiệt, độ bền hay khả năng nâng cấp. Sự xuất hiện của AI PC tiếp tục mở ra nhiều lựa chọn mới, đồng thời khiến việc lựa chọn đúng thiết bị theo nhu cầu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Từ cuộc đua về thông số kỹ thuật, thị trường máy tính đang chuyển sang cuộc đua về trải nghiệm. Giá trị của một thiết bị không còn nằm ở cấu hình cao nhất mà ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài.

Doanh nghiệp nỗ lực thay đổi cùng thị trường

Sự trưởng thành của thị trường cũng khiến cách phục vụ khách hàng thay đổi. Sau 25 năm hoạt động, HACOM chuyển trọng tâm từ tư vấn theo cấu hình sang tư vấn theo nhu cầu sử dụng, kết hợp giữa đặc thù công việc, ngân sách và khả năng nâng cấp trong tương lai để đưa ra giải pháp phù hợp.

Theo ghi nhận từ hệ thống của HACOM, nhiều khách hàng đã chủ động tìm hiểu thông tin trước khi đến showroom nhưng vẫn gặp khó khăn khi đứng trước nhiều lựa chọn có cấu hình tương đương. Lúc này, giá trị của hoạt động tư vấn không còn nằm ở việc giới thiệu thông số kỹ thuật, mà ở khả năng giúp khách hàng lựa chọn đúng thiết bị cho nhu cầu thực tế.

"Sau 25 năm tư vấn hàng triệu lượt khách hàng, điều chúng tôi nhận thấy là người dùng ngày càng ít hỏi 'máy mạnh không?' mà quan tâm nhiều hơn đến việc 'máy có phù hợp với công việc của mình không?'. Điều họ cần không chỉ là một sản phẩm tốt, mà là một lựa chọn đúng", Giám đốc Kinh doanh HACOM chia sẻ.

Để đáp ứng sự thay đổi đó, HACOM tiếp tục đầu tư vào hệ thống showroom theo hướng tăng trải nghiệm thực tế, phát triển đội ngũ tư vấn chuyên sâu và hoàn thiện các dịch vụ trước, trong và sau bán hàng. Với doanh nghiệp, vai trò của một hệ thống bán lẻ ngày nay không chỉ là phân phối sản phẩm, mà còn là đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình lựa chọn và sử dụng thiết bị.

Thành lập từ năm 2001, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM là một trong những doanh nghiệp phân phối và bán lẻ thiết bị công nghệ tại Việt Nam. HACOM cung cấp đa dạng sản phẩm và giải pháp công nghệ gồm laptop, PC, linh kiện máy tính, thiết bị gaming, màn hình, thiết bị văn phòng và giải pháp CNTT cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục. Hiện HACOM sở hữu hệ thống 22 showroom trên toàn quốc, mang đến trải nghiệm mua sắm trực tiếp cùng dịch vụ tư vấn, lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Thông tin liên hệ: Website: https://hacom.vn Hotline: 1900 1903 Trụ sở chính: 129-131 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội

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(Nguồn: HACOM)