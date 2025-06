BĐS Hải An “bùng nổ” các đại dự án

Hải Phòng hiện đang là một trong những thị trường địa ốc sôi động bậc nhất miền Bắc. Theo thống kê từ Hiệp hội BĐS Hải Phòng, trong quý I/2025, lượng giao dịch tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, giá biến động từ 10 - 30% tùy khu vực và phân khúc. Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam cũng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ các dự án mới mở bán tại Hải Phòng rất tích cực, đạt khoảng 60%.

Giới chuyên gia nhận định, sự phát triển bứt phá của thị trường BĐS Hải Phòng là kết quả từ tầm nhìn quy hoạch bài bản, dòng vốn đầu tư dài hạn cùng sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực BĐS.

Đơn cử tại Hải An - một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất Hải Phòng, hàng loạt đại dự án quy mô đang và sắp được triển khai của Vinhomes; Ecopark, DojiLand, Kinh Bắc...

Hạ tầng phát triển kéo theo sự sôi động của thị trường BĐS Hải An. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, có thông tin thị trường Hải An sắp đón thêm một dự án khu đô thị thấp tầng do hai doanh nghiệp bất động sản lớn Bắc - Nam kết hợp phát triển, dự kiến ra mắt vào tháng 7. Dự án có quy mô gần 12 ha, giáp đường Liên Phường, Bùi Viện và Đặng Kinh của Hải An, gồm các dòng sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse.

Theo các chuyên gia, bên cạnh thừa hưởng sự sôi động của cả Hải Phòng, sức bật của bất động sản Hải An có động lực lớn từ quy hoạch chiến lược và nền tảng logistics vững chắc. Hải An hiện là khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ với định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế (CBD) của Hải Phòng.

Nhà ở thấp tầng lên ngôi

Quan sát các đại dự án đang phát triển tại Hải Phòng, có thể thấy sự lên ngôi của loại hình nhà ở thấp tầng trong những khu đô thị được quy hoạch bài bản. Theo thống kê từ Savills Việt Nam, kể từ năm 2020 đến nay, số lượng dự án nhà thấp tầng tại Hải Phòng đã tăng gần gấp đôi - từ 27 lên khoảng 50 dự án.

Sự phát triển mạnh mẽ của loại hình BĐS này cũng có thể thấy rõ tại Hải An. Điều này không chỉ là một xu hướng thị trường mà còn phản ánh sự chuyển mình của khu vực cửa ngõ đông nam Hải Phòng: từ cứ điểm công nghiệp thành trung tâm đô thị cao cấp. Đây là sự phát triển phù hợp với xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại: từ tăng trưởng công nghiệp thuần túy sang xây dựng đô thị toàn diện - nơi chất lượng sống, môi trường và cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Theo xu thế tất yếu trên, BĐS thấp tầng trong những khu đô thị được quy hoạch bài bản không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về môi trường sống an toàn, tiện nghi, mà còn mang lại tiềm năng đầu tư bền vững. Đặc biệt, nguồn cầu thực từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý… đang làm việc tại các khu công nghiệp lân cận như DEEP C, MP Đình Vũ, Nam Đình Vũ… đã và đang góp phần giữ nhiệt cho thị trường.

BĐS thấp tầng đang lên ngôi tại Hải An. Ảnh minh hoạ: HT

Hải An hiện sở hữu nhiều lợi thế chiến lược để bứt phá, đặc biệt là dư địa cho các loại hình sản phẩm đa dạng, đa phân khúc. Về hạ tầng, quận sở hữu hệ thống cảng biển và cảng sông dày đặc, kết nối trực tiếp với cụm cảng nước sâu Lạch Huyện - cửa ngõ hàng hải quốc tế duy nhất của miền Bắc. Sân bay quốc tế Cát Bi, nằm trên địa bàn quận, cũng vừa được thi công mở rộng sân đỗ và sắp tới xây dựng nhà hành khách T2. Sau khi hoàn thành, nhà ga mới này được thiết kế với công suất 5 triệu hành khách mỗi năm.

Đặc biệt, tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với vốn đầu tư khoảng 8,3 tỷ USD sẽ kết nối trực tiếp với Hải An qua ga Đình Vũ. Dự án trọng điểm này được yêu cầu khởi công ngay trong cuối năm nay - một cú huých hạ tầng mạnh mẽ, hứa hẹn đưa Hải An - Hải Phòng trở thành trung tâm logistics cấp vùng và quốc tế.

Cùng với hạ tầng, mạng lưới khu công nghiệp quy mô lớn tại Hải An chính là động lực nội sinh thúc đẩy BĐS phát triển theo hướng bền vững. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu an cư, các sản phẩm nhà thấp tầng còn là lựa chọn lý tưởng để cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ, đón đầu làn sóng chuyên gia và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại khu vực này.

Rõ ràng sự trỗi dậy của BĐS Hải Phòng - đặc biệt tại Hải An - là kết quả tất yếu của chiến lược quy hoạch dài hạn và đầu tư đồng bộ. Trong bối cảnh đó, nhà ở thấp tầng trong các khu đô thị được quy hoạch bài bản đang nổi lên như một chuẩn mực sống mới - nơi giá trị sống và tiềm năng đầu tư cùng hội tụ. Hải An giờ đây không chỉ là “cửa ngõ công nghiệp” của Hải Phòng, mà đang dần trở thành “trái tim đô thị mới” - khởi nguồn cho một chuẩn sống mới, hiện đại và bền vững.

Thế Định