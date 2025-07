Sáng 12/7, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ việc xảy ra tại xã Bình Thành, khiến hai anh em ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, tối 11/7, hai anh em ruột Huỳnh Công Chí Anh (41 tuổi), Huỳnh Công Chí Em (38 tuổi), cùng Huỳnh Anh Kiệt (30 tuổi), Võ Văn Tèo (36 tuổi) và Võ Văn Giang (44 tuổi) tổ chức ăn nhậu.

Trong cuộc nhậu, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Chí Em, Chí Anh bị đâm tử vong. Kiệt bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Thành đã khẩn trương đến hiện trường phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ việc. Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 nghi phạm liên quan để điều tra.

Kết quả khám nghiệm ban đầu, Chí Anh tử vong do vết thương ở vùng ngực trái gây thủng tim; còn Chí Em bị vết thương ở vùng ngực gây thủng phổi.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ vụ việc.