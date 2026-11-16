Đám cưới mang đậm bản sắc dân tộc Thái của hai anh em sinh đôi và hai chị em họ ở Sơn La thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đoạn video ghi lại đám cưới cùng ngày của hai anh em sinh đôi ở xã Mường É, tỉnh Sơn La thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Trong video, hai chú rể sinh đôi sánh vai cùng hai cô dâu trên sân khấu cưới. Càng bất ngờ hơn, hai cô dâu cũng là chị em họ, có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Video đám cưới chung của hai anh em sinh đôi và hai chị em họ ở Sơn La. Nguồn: Lan Nhi

Khoảnh khắc “niềm vui nhân đôi” của 3 bên gia đình nhận được nhiều lời chúc phúc của người dùng mạng.

Theo tìm hiểu, đám cưới cùng mối nhân duyên thú vị được ghi lại trong video là của cặp đôi Lò Văn Tươi (SN 2006) – Cà Thị Nhoan (SN 2007) và Lò Văn Văn (SN 2006) – Lò Thị Thiệp (SN 2005), cùng là người dân tộc Thái ở xã Mường É, tỉnh Sơn La.

Trong đó, Tươi và Văn là anh em sinh đôi trong gia đình có 5 chị em, còn Nhoan và Thiệp là hai chị em họ. Đám cưới của hai cặp đôi được tổ chức chung vào ngày 3/11 vừa qua.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thiệp cho hay, cả hai cặp đôi cùng sinh ra và lớn lên ở bản Há Tốc. Mối duyên thú vị này đều do bố mẹ mai mối.

Khoảnh khắc 3 bên thông gia cùng các con trên sân khấu cưới

“Năm 2024, tôi và anh Văn được bố mẹ hai bên mai mối nên quen biết nhau. Cuối năm đó, chúng tôi làm lễ ăn hỏi, nhà trai đem 2 con trâu và vòng vàng đến làm sính lễ. Sau đó, anh Văn về nhà tôi ở rể gần 1 năm.

Đến khi đám cưới được tổ chức tại nhà gái thì tôi chính thức về nhà anh làm dâu”, Thiệp kể.

Năm 2025, đến lượt Tươi và Nhoan được bố mẹ hai bên kết nối. Thấy hòa hợp về tính cách, họ sớm nên duyên. Cuối năm đó, cặp đôi tổ chức đám hỏi và đến tháng 10/2026 thì tổ chức đám cưới tại nhà gái.

Đầu tháng 11/2026, đám cưới chung của cả hai cặp đôi được tổ chức tại nhà trai. Bố mẹ Tươi và Văn muốn “niềm vui nhân đôi” nên làm 150 mâm cỗ, mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui với gia đình.

“Thiệp đã về nhà chồng ở từ trước đó nên vào hôm cưới, chỉ có anh Tươi đi đón dâu. Cũng từ hôm ấy, tôi chính thức về làm dâu nhà chồng”, Nhoan chia sẻ.

Vợ chồng Tươi và Nhoan trong hôn lễ

Vợ chồng Văn và Thiệp

Trên sân khấu cưới hôm ấy có hai cô dâu, hai chú rể cùng 3 bên gia đình. Các nghi lễ cắt bánh cưới, kính rượu cha mẹ, trao quà cưới cho cô dâu, chú rể... được thực hiện đầy đủ và trang trọng.

Thiệp thấy vui và hạnh phúc khi được tổ chức đám cưới chung cùng anh chị. Vốn là chị em họ, từ lâu Thiệp và Nhoan đã thân thiết với nhau. Nay làm cô dâu đứng chung trên sân khấu cưới, cùng về làm dâu một nhà, mối quan hệ càng thêm gắn bó.

Với hai anh em sinh đôi Tươi và Văn, đám cưới chung cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Hiện tại, hai cặp đôi cùng sống tại nhà chồng. Cuộc sống chung vui vẻ, hòa thuận, không có gì phức tạp hay trở ngại bởi mỗi người đều dành sự yêu thương và tôn trọng cho cha mẹ, anh chị em.

Vợ chồng Thiệp dự kiến chuyển ra ở riêng sau vài tháng nữa. Dẫu vậy, họ vẫn hài lòng và trân trọng cuộc sống vui vầy, ấm áp hiện tại.

Ảnh: NVCC