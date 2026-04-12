Cặp chị em ruột Huyền Trang - Duy Khánh

Duy Khánh sinh năm 1997, là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của khóa 35 Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội do cố NSND Hoàng Dũng chủ nhiệm. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám của VTV như: Món quà của cha, Đấu trí, Phố trong làng và gần nhất là vai Đại úy Hùng luôn hết lòng vì nhân dân trong Không thời gian.

Huyền Trang và em trai Duy Khánh chênh nhau 10 tuổi.

Duy Khánh là em trai diễn viên Huyền Trang và được chị gái dẫn dắt vào nghề. "Sau khi thi tốt nghiệp, chị gái bảo tôi thử thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh. Nếu thích và có duyên đỗ thì theo học. Tôi nghe lời chị, tìm hiểu và ôn thi rồi dần thấy thích nghề diễn. Nhờ nỗ lực, tôi đã thi đỗ vào trường. Có thể nói, chị gái chính là người dẫn dắt tôi tới nghiệp diễn", Duy Khánh từng chia sẻ với VietNamNet.

Gần đây khán giả thường xuyên thấy Duy Khánh và chị gái xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao của VTV3. Trên trang cá nhân, hai chị em cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng nhau.

Lưu Huyền Trang và Lưu Duy Khánh trong "Khách sạn 5 sao".

Trong khi Duy Khánh gần đây vắng bóng trên màn ảnh thì Huyền Trang đang gây chú ý với vai vợ cũ của nhân vật Dũng (Hoàng Anh Vũ) trong phim Bước chân vào đời trên VTV. Ít người biết ngoài đời nữ diễn viên sinh năm 1987 là Đại uý công an và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Huyền Trang được khán giả biết đến qua bộ phim Cầu vồng tình yêu (2011) đóng cùng Hồng Đăng, Hồng Diễm song sau đó cô gián đoạn làm nghề một thời gian dài. Sau đó Huyền Trang quay lại màn ảnh với các phim: Không giới hạn, Có anh nơi ấy bình yên, Thương ngày nắng về, Thông gia ngõ hẹp, Gặp em ngày nắng... và hiện tại là Bước chân vào đời.

Cặp anh em ruột Thanh Sơn - Nam Việt

Khán giả biết tới Nam Việt với tư cách là em trai Thanh Sơn khi nam diễn viên sinh năm 1999 tham gia chương trình Đường tới Cầu vồng tuyển chọn diễn viên và MC trên VTV.

Năm 2020, lần đầu Thanh Sơn đăng ảnh khoe em trai khiến nhiều người bất ngờ. "Chuyện kể rằng ở một gia đình nọ có 2 anh em trai cùng nghề. Người anh nay đã đi làm còn người em còn đang đi học. Cuộc sống cứ thế trôi cho đến một ngày nọ vào một buổi tối ngày hè tháng 7, người anh quyết định đăng ảnh và viết dòng cap này", Thanh Sơn viết kèm chú thích "khoe ông em ruột chả giống tẹo nào".

Thanh Sơn - Nam Việt cùng làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Nam Việt đã tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và hiện đang làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. So với anh trai, Nam Việt vào nghề chậm hơn và cũng không có cơ hội tham gia nhiều dự án phim giờ vàng như Thanh Sơn. Vai diễn đáng chú ý nhất của anh là Dũng trong phim Những nẻo đường gần xa. Mới đây Nam Việt đảm nhận một vai trong vở kịch Quân khu Nam Đồng cùng Thanh Sơn. Trên trang cá nhân, Nam Việt thường xuyên chia sẻ ảnh có mặt anh trai trong các dịp đặc biệt.

Trong khi Nam Việt còn là gương mặt mới thì Thanh Sơn đã có một gia tài phim ảnh dày dặn từ truyền hình tới điện ảnh. Anh ghi danh vào hàng những nam thần màn ảnh trên sóng giờ vàng VTV nhờ ngoại hình điển trai, đôi mắt biết nói và diễn xuất cảm xúc. Sinh năm 1991, Thanh Sơn từng theo học Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội và hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Thanh Sơn và Nam Việt chênh nhau 8 tuổi.

Danh sách các phim truyền hình Thanh Sơn góp mặt gồm: Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Tình yêu và tham vọng, 11 tháng 5 ngày, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Đồng hồ đếm ngược. Gần đây anh gây chú ý trong các phim điện ảnh chiếu rạp gồm: Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không và Hẹn em ngày nhật thực hiện đang gây sốt phòng vé.

Những nỗ lực làm nghề của Thanh Sơn đã mang về cho anh giải Cánh diều vàng 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình (phim 11 tháng 5 ngày) và VTV Awards 2022 cho Diễn viên nam ấn tượng (phim 11 tháng 5 ngày & Đấu trí).

Thanh Sơn trong "Đồng hồ đếm ngược":