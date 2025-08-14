Thanh Sơn chia sẻ về cơ hội đóng với Thái Hoà:

Đoàn phim Tử chiến trên không vừa có buổi ra mắt truyền thông Hà Nội chiều 14/8. Sự kiện quy tụ các diễn viên Thanh Sơn, Trâm Anh, Xuân Phúc, Ma Ran Đô, Lợi Trần cùng đạo diễn Hàm Trần nhưng vắng mặt cặp diễn viên chính Thái Hoà và Kaity Nguyễn do bận lịch trình riêng.

Dàn diễn viên cùng các chiến sĩ công an tại buổi ra mắt phim ở Hà Nội.

Dựa trên cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật từng xảy ra tại Việt Nam năm 1977, Tử chiến trên không tái hiện một phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc bất ngờ khống chế một chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách. Giữa tình huống sinh tử, 2 nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn.

Tại buổi showcase, lần đầu tiên truyền thông tại Hà Nội được xem trọn vẹn 7 phút mở đầu nghẹt thở của phim, cùng nghe các diễn viên chia sẻ về quá trình làm phim nghẹt trong không gian hẹp và luôn thiếu oxy.

Phim dựa trên sự kiện có thật từng xảy ra ở Việt Nam gần 50 năm trước.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân phát biểu: “Đối với Điện ảnh Công an Nhân dân, bộ phim là một dấu mốc đặc biệt vì đã hơn 30 năm chúng tôi chưa làm phim điện ảnh chiếu rạp. Điện ảnh Công an Nhân dân luôn mong muốn thực hiện các đề tài cốt lõi về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với chất liệu từ các vụ án có thật. Ra mắt vào cột mốc 80 năm quan trọng của đất nước, bộ phim là cách chúng tôi tri ân những người đi trước đã tạo nên giá trị để chúng tôi noi theo".

Tại sự kiện, đạo diễn Hàm Trần cho biết: “Để bộ phim tăng tính chân thật, chúng tôi đã thực hiện mô hình máy bay với tỷ lệ tương đương máy bay thật với các chi tiết được sửa lại từ nội thất thật và đưa vào sử dụng. Trong thời gian chuẩn bị dự án, các diễn viên phải luân phiên tập luyện bên trong máy bay và cả phòng tập để có được kết quả tốt nhất".

Đạo diễn Hàm Trần và diễn viên Trâm Anh tại sự kiện.

Trung tá Trần Nam Chung - đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân tiết lộ ban đầu đoàn phim dự định sẽ quay hình trên máy bay thật tại Hà Nội. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, họ đã quyết định đưa toàn bộ nội thất của máy bay thật tại Hà Nội vào TPHCM để lắp trên mô hình máy bay.

Về mức độ đầu tư cho mô hình quay, ông Lương Công Hiếu - đại diện Galaxy cho biết: “Trong quá trình quay hình, đạo diễn Hàm Trần muốn thực hiện một mô hình có thể chao đảo, mất đà như thật khi lựu đạn nổ trên máy bay. Vì vậy, ê-kíp đã sử dụng hệ thống bánh lăn con quay và những thiết bị chuyên dụng sao cho cảnh quay vừa giống thật vừa đảm bảo an toàn cho các diễn viên. Riêng các phân đoạn máy bay chao đảo và lao xuống đã cần được đầu tư hơn 1 tỷ đồng".

Thanh Sơn bầm dập vì vai diễn trong "Tử chiến trên không".

Diễn viên Thanh Sơn nói lần hợp tác này cùng Thái Hoà với anh như "song ca cùng thần tượng". Thanh Sơn nói anh có 2 thần tượng, phía Bắc là NSND Công Lý, còn phía Nam là Thái Hoà. Dù quá trình làm phim vô cùng vất vả, mọi người phải quay trong không gian hẹp và thiếu oxy nhưng nam diễn viên nói chính điều đó lại khiến anh cảm về nhân vật tốt hơn. Trước khi vào phim Thanh Sơn phải nhuộm da giữa trưa nắng để đạt yêu cầu của đạo diễn.

Nam diễn viên cho biết vì nội thất máy bay có nhiều chi tiết nhỏ và sắc cạnh nên nhiều khi đi về nhà anh mới phát hiện trên người đầy vết bầm tím mà không nhớ đập vào đâu vì khi quay quá hăng. Đạo diễn Hàm Trần đánh giá cao sự lăn xả của Thanh Sơn và các diễn viên mà anh nói họ đã nỗ lực tới 500%. Anh từng thót tim vì sợ Thanh Sơn bị đập đầu khi quay cảnh hành động.

Diễn viên Ma Ran Đô nói dù nhiều cảnh quay khó nhưng các diễn viên cố gắng hoàn thành vai diễn.

Do ê-kíp quá đông nên dù có 4 máy lạnh vẫn không đủ làm mát cho mọi người. Khi bấm máy, điều hoà phải tắt để không gây tiếng ồn nên hầu hết đều cảm thấy khó thở vì thiếu oxy.

Diễn viên Ma Ran Đô bày tỏ: "Chính sự chân thật trong từng chi tiết nhỏ nhất của bối cảnh là chiếc mô hình máy bay đã mang đến cho tôi sự hào hứng lớn. Dù những cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương đến mấy tôi và các diễn viên khác đều quyết tâm hoàn thành để khán giả cảm nhận được tinh thần bộ phim mang lại".

Các diễn viên luôn phải làm việc trong không gian hẹp và thiếu oxy.

Nữ diễn viên Trâm Anh kể cảnh nhân vật của cô hét trong phim phải quay tới 5-6 tiếng. Còn Xuân phúc nói bộ phim là thử thách cực đại và anh đã phải dồn sức 200% cho vai cơ trưởng trong phim.

Tử chiến trên không ra rạp vào 19/9 tới.

