Tối 3/9, ông Lê Vĩnh Phú – Chủ tịch UBND xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, tại hồ sinh thái xã Gio Linh (cầu Bến Sanh), 3 chị em con cô cậu ruột cùng nhau ra hồ chơi.

Khu vực xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Ảnh: H.L

Trong lúc vui chơi, em Dương Thị Thùy L. (10 tuổi, học lớp 5, trú tại thôn 9, xã Gio Linh) và em Phạm Thị Bảo H. (7 tuổi, học lớp 1, trú tại phường Nam Đông Hà) không may trượt xuống hồ và bị đuối nước.

Người em còn lại chạy về báo cho gia đình. Nhận được tin báo, lực lượng công an và nhân dân địa phương đã phối hợp tìm kiếm.

Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các em học sinh đuối nước. Ảnh: H.L

Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể 2 cháu L. và H. được tìm thấy. Em L. và em H. là chị em con cô cậu ruột.

Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia đình em L. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nghề thợ rèn, L. là con cả trong ba chị em.