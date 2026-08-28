Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 280, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP HCM) với số tiền 450 triệu đồng.

Cụ thể, qua công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Công ty này cũng không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị phạt 450 triệu đồng. Ảnh: Nu Skin

Bên cạnh đó, điều kiện giao dịch chung của công ty không quy định cụ thể thời điểm áp dụng; không xây dựng, công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định.

Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam cũng không xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Ngày 25/8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính: số 89 đường Xuân Hồng, Phường Bảy Hiền, TP HCM) với số tiền 710 triệu đồng do hàng loạt hành vi vi phạm.

Trong đó, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam đã vi phạm trong việc không giao hợp đồng cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện để thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Công ty cũng vi phạm trong việc trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng trị giá hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác, bao gồm cả lợi ích được hưởng theo chương trình khuyến mại, trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp. Đồng thời, không thực hiện đúng kế hoạch trả thưởng đã đăng ký.

Vi phạm khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm về giao, nhận và gửi hàng hóa theo quy định của pháp luật; không thực hiện đúng quy định về đảm bảo tối thiểu doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Công ty không cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của sản phẩm, hàng hóa; không cung cấp hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam và Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.