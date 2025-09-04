Sáng 4/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận, giải cứu anh Kurohkin Sergei và Tikhov Aleksei (đều quốc tịch Liên bang Nga) bị lạc trên núi Cô Tiên.

Hai du khách được đưa xuống núi khoảng 1h30, sức khỏe của cả hai đều ổn định.

Hai người nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên ở Nha Trang được giải cứu. Ảnh: N.X

Trước đó, khuya 3/9, chủ một căn hộ ở phường Bắc Nha Trang báo tin khẩn cấp đến lực lượng cứu nạn về việc hai du khách nước ngoài rời căn hộ để leo núi Cô Tiên.

Sau nhiều giờ, chủ căn hộ nhận được thông báo từ hai du khách rằng họ bị lạc, kiệt sức và cần hỗ trợ khẩn cấp để xuống núi an toàn.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động cán bộ cùng xe chuyên dụng tới hiện trường. Do trời tối, vị trí du khách bị lạc ở đoạn dốc hiểm trở nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm được hai du khách và đưa về nơi lưu trú an toàn.

Núi Cô Tiên cao khoảng 400m, với 3 đỉnh liền kề, tựa như dáng phụ nữ xõa tóc và ngẩng mặt lên trời. Nơi đây thu hút nhiều người đến cắm trại. Từ trên đỉnh, du khách có thể nhìn toàn cảnh phố phường Nha Trang.