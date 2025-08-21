La liệt biệt thự bỏ hoang

Sau khi VietNamNet đăng bài viết Khu đô thị 6.000 tỷ đồng ở Cát Lái: Biệt thự hoành tráng thành "nhà hoang", nhiều độc giả trên mạng xã hội đã chia sẻ thêm thông tin về khu vực này.

Cụ thể, một tài khoản Facebook tên Anh Nguyễn, hiện sinh sống tại đây, cho biết khu đô thị còn tồn tại nhiều bất cập: Đầu tiên là về tiếng ồn: Do vị trí gần cảng, cư dân thường xuyên nghe tiếng còi tàu vọng vào. Trước đây, sau 22h, tiếng còi kéo dài gây khó chịu, hiện đã giảm bớt nhưng vẫn còn ảnh hưởng.

Thứ hai là hạ tầng: Dự án Citi cơ bản hoàn thiện, nhưng khu Phố Đông quy hoạch kém, đường nhỏ hẹp, nhiều tuyến chưa được thi công đồng bộ.

Về giao thông: Đường vào khu dân cư chủ yếu qua Nguyễn Thị Định, phải đi chung làn với xe container nên thường xuyên ùn tắc. Sau 23h, lượng xe vào cảng tăng mạnh khiến cư dân e ngại khi qua đường.

Cộng đồng dân cư: Tại đây, hầu hết đất trống đã có chủ, nhưng phần lớn là nhà đầu cơ giữ đất, ít người về ở, dẫn đến cảnh cư dân thưa thớt.

Hàng loạt biệt thự, nhà liền kề được xây dựng tại Khu đô thị Cát Lái nhưng vắng bóng người sinh sống. Ảnh: Nguyễn Huế

Một tài khoản khác, Nguyễn Hải, nhận định ban đầu giá nhà đất tại đây khá “mềm”, phù hợp với cư dân khu vực lân cận; cán bộ, công nhân viên cảng hoặc người dân từ Đồng Nai sang TPHCM sinh sống. Tuy nhiên, hiện nay giá đã bị đẩy lên quá cao, khiến việc mua bán trở nên khó khăn.

Dự án Khu đô thị Cát Lái (TPHCM) được quy hoạch từ năm 2010 với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại tại cửa ngõ phía đông thành phố. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, hàng chục khu đất còn để trống.

Theo quy hoạch, khu đô thị nhằm phục vụ cho gần 27.000 cư dân, với tổng cộng 6.746 căn. Trong đó, căn hộ chung cư là 3.783 căn (gồm 19 khối chung cư từ 5-25 tầng); nhà biệt thự là 2.072 căn; nhà liền kề vườn là 891 căn.

Bảng quảng cáo treo la liệt trước những căn biệt thự, nhà phố ở Khu đô thị Đông Tăng Long (phường Long Phước, TPHCM). Ảnh: Nguyễn Huế

Một số công trình vẫn đang xây dựng, song khu vực nhìn chung khá vắng vẻ. Hàng loạt biệt thự, nhà liền kề dựng lên hoành tráng nhưng lại bỏ hoang. Nhiều dãy nhà đóng cửa, treo biển rao bán hoặc cho thuê, gây ảnh hưởng đến diện mạo chung của toàn khu dân cư.

“Nếu mà nói ruồi, muỗi, côn trùng ở đâu sướng nhất chắc là ở Việt Nam rồi, toàn sống trong biệt thự, khu đô thị”, người dùng Facebook có tên Nam Vu hài hước.

Giá nhà tại TPHCM neo cao, khó giảm

Thực trạng là vậy nhưng dữ liệu của Batdongsan.com.vn lại cho thấy, trong 5 năm qua, từ quý II/2020-quý II/2025, giá giao dịch đất nền tại đây tăng tới 57,6%.

Hiện giá đất nền phổ biến ở mức 64,6 triệu/m2. Tùy vị trí, diện tích, các lô đất đang được rao bán với giá rao bán từ 8-20 tỷ đồng.

Không chỉ ở Khu đô thị Cát Lái, tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Khu đô thị Đông Tăng Long (phường Long Phước, TPHCM).

Dự án này được khởi công từ năm 2005. Đến nay, các căn biệt thự, nhà phố tại đây treo la liệt bảng rao bán hoặc cho thuê. Khảo sát của VietNamNet vào tháng 7/2025 cho thấy, chưa đến 1/10 số bất động sản có người ở.

Dự án có tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 1,23 triệu m2, gồm 1.255 nền nhà liền kề có sân vườn, 1.145 nền nhà vườn liền kề, 268 biệt thự và 44 đơn nguyên chung cư. Phần lớn người mua bất động sản tại đây là nhà đầu tư, chủ yếu nhằm mục đích sang nhượng kiếm lời, khiến tỷ lệ cư dân thực sự đến sinh sống rất thấp.

Tuy vậy, giá bất động sản tại khu đô thị này vẫn tăng đều. Theo dữ liệu của một chuyên trang bất động sản, giá rao bán từ tháng 6/2024 đến 6/2025 tăng 11,3%, hiện phổ biến ở mức 77,9 triệu đồng/m2. So với năm 2020, giá tăng 59,6% - tức một căn nhà 5 tỷ đồng nay đã gần 8 tỷ.

Báo cáo diễn biến thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2025 của Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cũng chỉ ra rằng, giá nhà ở, đất nền bình quân toàn thị trường trong nửa đầu năm 2025 tiếp tục có xu hướng tăng so với kỳ trước. Trong quý II/2025, giá giao dịch nhà ở tăng 7,71% so với cùng kỳ, trong khi giá đất nền cũng tăng 7,17%.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu tại Savills Việt Nam, cho hay, một yếu tố quan trọng đang giữ giá nhà ở neo ở mức cao là chi phí đất, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí phát triển dự án.

Theo bà Hương, khung giá đất hiện hành của Nhà nước chưa từng có tiền lệ điều chỉnh giảm, còn các bước rà soát khung giá đất sau sáp nhập vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Khi chi phí đầu vào chưa thay đổi, các yếu tố như giá bán hay quy mô đầu tư cũng khó có khả năng điều chỉnh đáng kể.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá nhà ở như tại TPHCM dự kiến sẽ khó có xu hướng giảm như kỳ vọng, thậm chí còn tiếp đà tăng trưởng.