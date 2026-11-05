Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, trong hai ngày 4 và 5/11, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 56 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật tại công viên Lê Thị Riêng.

Tối 5/11, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 2/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 228 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 47 hài cốt có di vật kèm theo. Đây là kết quả của đợt kiếm thứ hai, triển khai sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Trong ngày, đội quy tập phát hiện thêm 17 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Ảnh: BTL

Riêng hôm nay, đội quy tập phát hiện thêm 17 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Các đơn vị đã xử lý hơn 630m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trước đó, ngày 4/11, đội quy tập phát hiện 39 hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 hài cốt có di vật. Như vậy, trong hai liên tiếp, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 56 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 891 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 959 hài cốt được quy tập riêng lẻ, 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.

TPHCM tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM vừa ban hành kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Đợt tìm kiếm tập trung tại khu B và phía sau Nhà Truyền thống, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục khai quật các vị trí đã khảo sát, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM sử dụng thiết bị radar xuyên đất chuyên dụng để xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Các mẫu sinh phẩm sẽ được lấy ngay khi phát hiện hài cốt để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Đội K51 quy tập 2 hài cốt liệt sĩ, một trường hợp rõ danh tính Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một trường hợp xác định được danh tính tại tỉnh Đắk Lắk và Campuchia. Trước đó, từ tin báo của ông Sốc Rua (49 tuổi, trú tỉnh Mondulkiri, Campuchia) về việc phát hiện nhiều di vật nghi của bộ đội Việt Nam trong quá trình làm rẫy cao su, Đội K51 đã khảo sát và tổ chức khai quật. Tại vị trí trên triền đồi, cách khe suối chảy về suối Ô Am hơn 150m, lực lượng chức năng tìm thấy một hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng cùng nhiều di vật liên quan. Cùng ngày, Đội K51 phối hợp chính quyền địa phương quy tập hài cốt liệt sĩ Êban Y Theng (SN 1942), nguyên Trung đội trưởng, hy sinh ngày 15/12/1976 tại xã Ea Ktur. Sau khi hy sinh, hài cốt ông được gia đình an táng tại nghĩa trang buôn Chàm, xã Yang Mao. Theo nguyện vọng của thân nhân, lực lượng chức năng đã khai quật, đưa hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng. Đây là 2 hài cốt liệt sĩ thứ 58 và 59 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập tại Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn cùng bông tai vàng ký hiệu 'NT' Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong một hầm trú ẩn ở xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng). Còn tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), từ ngày 15/10 đến 2/11, thêm 160 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập.