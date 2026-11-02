Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật trong một hầm trú ẩn ở xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng). Còn tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), từ ngày 15/10 đến 2/11, thêm 160 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập.

Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS xã Quế Sơn tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ tại hầm trú ẩn Bà Hội, thuộc thôn Thuận Long.

Trung tá Mai Anh Tuấn (Đội trưởng) cho biết do thời gian đã lâu, các hài cốt bị phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn. Trong đó, một trường hợp thu được mẫu hài cốt.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật gồm 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu và một khẩu súng AK.

Ngoài ra, tại khu vực tìm kiếm còn phát hiện một bộ quần áo màu xám, nhiều mảnh vải dù và vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, trong số di vật có chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Quang Cường

Nhiều nút áo và bông tai bằng vàng tây có ký hiệu "NT" được tìm thấy. Ảnh: Quang Cường

Theo ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951, trú thôn Thuận Long), năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 chiến sĩ bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn.

Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông Quá cho rằng các chiến sĩ có thể bị ngạt và hy sinh bên trong.

Một người dân từng canh tác tại khu vực này cũng cung cấp thông tin về việc phát hiện xương người khi mở cửa hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính. Ảnh: Quang Cường

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này trong chiến tranh. Đây là thông tin để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm sâu vào bên trong hầm trú ẩn Bà Hội.

TPHCM: Phát hiện thêm 160 hài cốt liệt sĩ trong đợt thứ 2 tại công viên Lê Thị Riêng

Tối 2/11, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, từ ngày 15/10 đến hết ngày 2/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập thêm 160 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, trong đó 28 hài cốt có di vật kèm theo. Đây là kết quả của đợt kiếm thứ hai, triển khai sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10.

Trong ngày, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL

Riêng hôm nay (2/11), đội quy tập phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật. Các đơn vị đã xử lý hơn 620m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 891 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 858 hài cốt được quy tập riêng lẻ, 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể.