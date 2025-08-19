Hoàng Hồng Ngọc vừa thực hiện Bông hoa ánh thép - liveshow đầu tiên trong sự nghiệp, đánh dấu 10 năm cô trở thành Quán quân Sao mai.

Đại úy Hoàng Hồng Ngọc cùng ê-kíp ở liveshow "Bông hoa ánh thép" mới đây.

Đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình, Hoàng Hồng Ngọc lựa chọn tổ chức tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội - nơi cô đang công tác. Một khán phòng chật kín không còn ghế trống, những tiếng hò reo cổ vũ vang dội từ khi mở màn đến lúc kết thúc, những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc không chỉ của Hoàng Hồng Ngọc mà còn của tất cả ê-kíp đứng sau cô, những người thầm lặng làm nên thành công của đêm nhạc, để Hoàng Hồng Ngọc tự tin, thoải mái tâm lý, toả sáng rực rỡ trên sân khấu. Đó là đạo diễn Trương Huy Công và nhà sản xuất Hải Đàm.

Vì chơi thân với nhau nên cả Hoàng Hồng Ngọc, Hải Đàm và Trương Huy Công đều rất hiểu nhau. Khi lên ý tưởng cho show diễn, họ không phải tranh cãi quá nhiều. Ngọc nói ý tưởng, Công lên phương án và Hải sẽ là người làm dự toán sản xuất rồi họ bàn nhau, rất nhanh chóng đi đến thống nhất. Chính vì thế, với một nghệ sĩ có 15 năm hoạt động nghệ thuật, để tổ chức đêm nhạc đầu tiên cho riêng mình, có khi phải chuẩn bị cả năm nhưng Hoàng Hồng Ngọc quyết định làm show chỉ vỏn vẹn 2 tháng.

Những ngày cận show là những ngày cao điểm cả nước bước vào “mùa" concert quốc gia. Những ca sĩ như Hoàng Hồng Ngọc và khách mời Oplus, Hồng Duyên, Thu Thuỷ… đều có lịch diễn dày đặc và thường xuyên nhận được lệnh triệu tập bất ngờ, gấp gáp. Tuy nhiên, với sự dàn xếp của một người đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức show, sản xuất các MV ca nhạc, Hải Đàm rất bình tĩnh để xử lý từng việc để tránh chồng chéo. Ban nhạc vẫn tập đúng lịch, ca sĩ khớp nhạc vẫn đầy đủ dù lịch thay đổi, sân khấu vẫn được triển khai, các bộ phận vẫn chạy đều.

Đạo diễn Trương Huy Công và nhà sản xuất Hải Đàm.

“Một người làm công việc sản xuất cho một liveshow rất cần một cái đầu lạnh và một trái tim đôi khi cũng cần phải lạnh. Sự tính toán chi li, tỉ mỉ từng chi tiết, từng phần việc, giao công việc cho từng team, từng người cần phải linh hoạt nhưng cũng rất kỷ luật.

Mọi thứ xảy đến bất ngờ cần giữ được một thái độ bình tĩnh để xử lý. Đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc sản xuất, vì rất có thể bạn sẽ quyết định sai khi đang bị cảm xúc lấn át. Đó chính là lý do mà khi sản xuất Bông hoa ánh thép, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và cả thách thức, dù nhỏ nhất ngay cả trước khi mở màn. Tôi cảm ơn Hoàng Hồng Ngọc đã tin tưởng và tạo cho tôi cơ hội, để ghi thêm một trang vào cuốn nhật ký nghề nghiệp của đời mình và may mắn đó là trang nhật ký thật đẹp và nhiều hoa", nhà sản xuất Hải Đàm tâm sự.

Trương Huy Công được Hoàng Hồng Ngọc mời tham gia show với vai trò đạo diễn và anh đã thực hiện tròn vai. Một sân khấu đủ màu sắc tượng trưng cho một nghệ sĩ đa năng Hoàng Hồng Ngọc. Đêm nhạc đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật sẽ phải điểm qua tất cả những dấu mốc quan trọng cũng như sự đa dạng của một nghệ sĩ tài năng, đó là bài toán không hề đơn giản.

Nếu chỉ làm đêm nhạc của ca sĩ hoặc nhạc sĩ thì dễ nhưng liveshow của một người vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ vừa là người phối khí vừa là nhà sản xuất âm nhạc thì không hề đơn giản. Đã thế, nghệ sĩ đó lại là một quân nhân hoạt động chính trong môi trường quân đội.

Hình ảnh nhận diện show diễn của Hoàng Hồng Ngọc đó chính là những bông hoa sen đá – loài hoa vừa giản dị, mộc mạc vừa có sức sống mãnh liệt, dễ thích nghi với mọi môi trường, vừa đẹp một cách tinh tế và sắc nét vô cùng phù hợp với con người của Hoàng Hồng Ngọc.

Hoàng Hồng Ngọc trên sân khấu.

“Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự đam mê và sáng tạo của một người nghệ sĩ. Bản thân tôi và Hoàng Hồng Ngọc đều là những người ưa thích sự chỉn chu nhưng không bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Đấy chính là điều khiến chúng tôi gặp nhau trong cả tư duy sống và làm nghề.

Thế nên mỗi bài hát, một khuôn hình, mỗi điệu múa, mỗi khoảnh khắc ánh sáng hay câu nhạc trong liveshow đều được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng để chúng ăn khớp với tổng thể nhưng vẫn không làm mất đi nét đặc trưng của từng thể loại. Đó chính là một trong những điều làm nên sự đẹp đẽ của Bông hoa ánh thép mà Hoàng Hồng Ngọc cùng ê-kíp chúng tôi đã mang tới cho khán giả trong đêm nhạc vừa rồi", đạo diễn Trương Huy Công chia sẻ.

Hoàng Hồng Ngọc mong tình bạn của 3 người sẽ bền chặt để tiếp tục chung tay làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng cho khán giả. Cô cũng luôn thầm cảm ơn duyên đời đã se để cô được gặp những người bạn trẻ như Hải Đàm và Trương Huy Công.

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC