Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến vụ trộm tài sản tại một ngôi nhà tại phường Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 15h ngày 16/8, chị L.T.T.Tr. (SN 2000, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) cùng bạn trai là L.P. (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) trở về nhà trên đường Lê Quang Đạo, phát hiện tầng 2 bị lục tung, nhiều tài sản giá trị bị mất. Tổng thiệt hại hơn 600 triệu đồng, gồm 400 triệu đồng tiền mặt cùng trang sức và túi xách hàng hiệu.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường và khẩn trương truy xét.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng công an phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Xia Feiyang (SN 2006) và Zhang Haoran (SN 2008) khi cả hai đang trên đường ra sân bay để trốn về nước. Tang vật gồm toàn bộ số tiền, trang sức và túi xách bị trộm đã được thu giữ.

Hai đối tượng khai nhận cùng Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, đang bỏ trốn) lên kế hoạch thực hiện vụ trộm, trong đó Wang Meng giữ vai trò cầm đầu. Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng chủ mưu.