Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội đưa 17 bị cáo ra xét xử về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 27/11/2025, Dương Văn Ninh (SN 2008) cùng nhóm bạn ở xã Phúc Thọ, Hà Nội (gọi là nhóm Phúc Thọ) tụ tập, rủ nhau đi chơi bằng 3 xe máy đã được thay đổi kết cấu, lắp pô độ phát ra tiếng nổ lớn.

Nhóm gồm 6 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe trên Quốc lộ 32 theo hướng từ Phúc Thọ đi Đan Phượng với tốc độ cao, liên tục nẹt pô, bấm còi gây mất trật tự công cộng.

Khi đi qua cầu Phùng, thuộc địa bàn xã Đan Phượng, nhóm Phúc Thọ bị một nhóm thanh niên khác (chưa xác định được lai lịch) từ trong quán nước chạy ra ném gạch nhưng không trúng. Nhóm này còn tạt nước khiến các thành viên nhóm Phúc Thọ bị ướt quần áo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh HM

Bị tạt nước và ném gạch, Ninh chở Vũ Đức Thắng quay đầu xe theo hướng về Phúc Thọ. Trong khi đó, Kiều Duy Lập (SN 2008), Hoàng Việt Bắc (SN 2008), Nguyễn Sơn Tùng (SN 2009) và Nguyễn Đình Phúc (SN 2009) tiếp tục di chuyển thêm khoảng 100m. Tại đây, Lập và Tùng dừng xe để Bắc và Phúc mỗi người nhặt một viên gạch rồi quay lại tìm nhóm thanh niên đã tấn công mình.

Khi quay lại quán nước, cả 4 tiếp tục bị nhóm thanh niên trên chạy ra ném gạch nhưng không trúng. Sau đó, nhóm Phúc Thọ rời đi. Đến đoạn đường gần nghĩa trang thôn Nam, xã Phúc Thọ, nhóm này gặp 6 thanh niên đi trên 3 xe máy.

Do đều quen biết nhau nên 2 nhóm “nhập hội” rồi tạo thành "nhóm quái xế", di chuyển dàn hàng ngang, phóng xe với tốc độ cao, liên tục tăng ga phát ra tiếng nổ lớn, bấm còi inh ỏi trên đường, gây mất trật tự công cộng trên Quốc lộ 32.

Nhóm thanh niên trên sau đó tiếp tục điều khiển xe máy theo hướng từ xã Phúc Thọ đến Đan Phượng để tìm nhóm thanh niên tại quán nước đã ném gạch vào mình trước đó.

Cùng thời điểm, một nhóm thanh niên khác cùng trú tại xã Ô Diên, Hà Nội (gọi là nhóm Ô Diên) đi trên 4 xe máy, rủ nhau dạo chơi trên Quốc lộ 32 theo hướng từ Đan Phượng về Phúc Thọ.

Theo cáo trạng, các thành viên nhóm Ô Diên cũng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe dàn hàng ngang trên đường. Khi gặp nhóm Phúc Thọ đi ngược chiều, hai bên xảy ra chửi bới, thách thức nhau.

Sau đó, khi di chuyển đến khu vực Tượng đài Phùng, nhóm Phúc Thọ gặp một nam thanh niên (chưa xác định được lai lịch) điều khiển xe máy theo chiều ngược lại. Người này vừa điều khiển xe vừa đánh võng, quay đầu lại và vẫy tay khiêu khích.

Cho rằng nam thanh niên trên thuộc nhóm Ô Diên, nhóm Phúc Thọ lập tức đuổi theo, đồng thời nhặt gạch bên đường để chuẩn bị "nghênh chiến".

Án mạng từ cuộc hỗn chiến của hai nhóm "quái xế"

Theo cáo trạng, về phía nhóm Ô Diên, khi thấy nhóm Phúc Thọ quay đầu xe, đồng thời nhặt gạch làm hung khí, các đối tượng cũng chuẩn bị gạch đá và phục kích chờ tấn công.

Lúc này, Dương Văn Ninh điều khiển xe máy Honda chở Vũ Đức Thắng (SN 2008) ngồi phía sau, đi đầu nhóm Phúc Thọ. Khi hai nhóm áp sát nhau, xe của Ninh bị gạch ném trúng. Đức Thắng cũng bị Nguyễn Văn Phú, thành viên nhóm Ô Diên, ném gạch trúng vùng đầu. Cú đánh khiến nam thiếu niên bị thương nặng, gục xuống vai người điều khiển xe.

Sau màn hỗn chiến bằng gạch đá, nhóm Ô Diên giải tán, còn nhóm Phúc Thọ bỏ chạy về hướng xã Phúc Thọ. Phát hiện Thắng bất tỉnh và chảy nhiều máu, các thành viên trong nhóm lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, khoảng 22h ngày 28/11/2025, Vũ Đức Thắng tử vong.

Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, gửi lời xin lỗi đến mẹ nạn nhân và cho biết luôn day dứt, hối hận trong thời gian bị tạm giam.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đinh Huy Hoàng (SN 2010, thời điểm phạm tội mới hơn 15 tuổi) 10 năm tù; Nguyễn Văn Phú (SN 2009, thời điểm phạm tội 16 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Văn Thắng (SN 2003) 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù treo đến 10 năm tù giam tùy mức độ tham gia và vai trò trong vụ án.