VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Anh Đạt (2002, ở quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và Phạm Văn Dũng (SN 2002, ở Hà Nội) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, trước đó, 25 bị cáo đã phải nhận án tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Riêng Dũng và Đạt bỏ trốn, bị truy nã và lần lượt bị bắt vào tháng 12/2024 và 5/2025.

Trước đó, vào khoảng đầu năm 2023, Đỗ Anh Đạt quen biết và chơi với Đào Anh Tuấn (SN 2007, ở Chương Mỹ). Đạt tham gia vào nhóm “Trẻ 7.0” trên ứng dụng Messenger do Tuấn lập để tập hợp khoảng 40 đối tượng quen biết, thường xuyên rủ nhau ăn uống hoặc tụ tập đi đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn với các nhóm khác.

Khoảng giữa tháng 9/2023, Tuấn nhắn tin cãi chửi nhau với 1 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Na Tra” (chưa rõ nhân thân) rồi nhắn tin thách thức, hẹn gặp đánh nhau tại khu vực đường Giải Phóng vào tối 21/9/2023. Tuấn nhắn tin lên nhóm “Trẻ 7.0” với nội dung: “Hôm nay ai rảnh thì giúp tôi đi việc vụ Na Tra”. Lúc đó nhiều người trong nhóm đã hưởng ứng, trong đó có bị cáo Dũng.

Cả nhóm còn bàn bạc, chuẩn bị hung khí để đi gây rối trên các tuyến đường và dùng vỏ chai bia, súng săn bắn gây thương tích cho người đi đường.

Theo cáo buộc, khoảng 23h ngày 21/9/2023, Đạt dẫn đầu nhóm 22 đối tượng, chia nhau vỏ chai bia, chở nhau bằng xe máy đi tìm “Na Tra” để đánh. Do không xác định được chính xác “Na Tra” đang ở đâu nên nhóm đi ra đường Giải Phóng, hướng ra đường Trường Chinh.

Quá trình di chuyển, tất cả các đối tượng vừa đi vừa hò hét, bấm còi, lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai xuống đường. Một đối tượng trong nhóm là Phạm Văn Dũng còn mài thanh đao xuống đất để thị uy, gây mất trật tự trên các tuyến phố mà nhóm thanh niên phóng qua.

Đến 00h15 ngày 22/9/2023, do chưa tìm thấy “Na Tra” nên Đạt thống nhất với cả nhóm cứ thấy thanh niên nào đi trên đường, không đội mũ bảo hiểm, xe máy không đeo BKS, nghi ngờ giống “Na Tra” thì sẽ xông vào tấn công. Cả nhóm hưởng ứng và tiếp tục điều khiển xe máy về phía đường Ngã Tư Sở, rồi rẽ vào đường Nguyễn Trãi thuộc địa bàn quận Thanh Xuân cũ.

Tấn công người đi đường

Khi đến đoạn đường gần ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Tuấn thấy một thanh niên điều khiển xe máy không đeo BKS, tháo yếm, nháy đèn hậu, vượt từ phía sau đi qua nhóm của Tuấn rồi quay lại nhìn và giơ tay chỉ về phía nhóm của Tuấn. Nghi ngờ người này là “Na Tra”, Tuấn hô khẩu hiệu để cả nhóm tăng ga, đuổi theo xe máy của người kia, ném chai bia vào “mục tiêu”.

Trên đường đuổi theo, nhóm của Tuấn nhìn thấy anh Hoàng Bảo C. (SN 1995) đang điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Chung T. (SN 1988) đi ngược chiều. Dù không quen biết nhưng nhóm của Tuấn áp sát xe anh C., dùng chai bia ném trúng mặt làm anh này bị thương, gãy nhiều răng, chấn thương hàm, mặt.

Các đối tượng trong nhóm “Trẻ 7.0” hò hét, ném vỏ chai bia xuống đường rồi phóng xe theo hướng ngã tư Nhổn. Tại đây, thấy 3 thanh niên đi xe máy ngược chiều, cả bọn đã tấn công 3 nạn nhân bằng vỏ chai bia.

Sau đó, cả nhóm di chuyển đến khu vực Mỹ Đình. Lúc này, nhóm chỉ còn 12 người đi trên 6 xe máy, tiếp tục cho xe chạy về phía Ngã Tư Sở. Khoảng 1h45 cùng ngày, có thêm 3 thanh niên khác “nhập đoàn”. Nhóm 15 người đi trên 7 xe máy đến khu vực gần Royal City thì gặp và mâu thuẫn với nhóm 10 đối tượng có tên “Chương Mỹ” đang chở nhau trên 4 xe máy.

Nhóm “Chương Mỹ” do Nguyễn Tài Nam khởi xướng cũng rủ nhau chuẩn bị hung khí, vỏ chai bia và dao, phóng trên các tuyến đường, gây gổ đánh nhau với nhóm thanh niên khác. Quá trình nhóm “Trẻ 7.0” và nhóm “Chương Mỹ” gặp nhau, xảy ra mâu thuẫn đã truy đuổi, tấn công nhau bằng vỏ chai bia, súng săn.

Thấy anh Trịnh Duy T. (SN 2006) đang điều khiển xe máy cùng chiều, tưởng anh này là người của nhóm “Chương Mỹ”, một người trong nhóm “Trẻ 7.0” là Việt Hoàng đã cầm súng săn bắn 1 phát trúng lưng anh T. Nạn nhân bị thương nên loạng choạng dừng lại bên đường rồi gục xuống. Không đuổi kịp nhóm “Chương Mỹ”, sau một đêm gây náo loạn, rạng sáng hôm sau, cả 2 nhóm giải tán ra về.

Về phía nạn nhân, sau khi bị vết thương thấu ngực do mảnh đạn xuyên thấu ngực vào gần động mạch chủ ngực, gãy xương sườn trái, anh T. được gia đình đưa đi cấp cứu. Anh này bị tổn hại 44% sức khỏe.