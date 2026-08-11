NSND Trần Nhượng sinh năm 1952. Ông bắt đầu theo nghệ thuật từ năm 20 tuổi, sau đó có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Ông là nguyên Trưởng đoàn Kịch Công an nhân dân. Trước khi nghỉ hưu, Trần Nhượng mang quân hàm Đại tá. Sau hơn 50 năm làm nghề, ông sở hữu nhiều vai diễn để đời trên sân khấu và truyền hình.

NSND Trần Nhượng. Ảnh: Tư liệu

Trên màn ảnh, nam nghệ sĩ thường được giao những nhân vật có tính cách phức tạp, nhiều mưu mô hoặc quyền lực. Ông từng xuất hiện trong Người phán xử, Bão ngầm, Đấu trí, Mê cung...

Đáng chú ý, hình ảnh phản diện xuất hiện khá dày đặc trong sự nghiệp của NSND Trần Nhượng. Nam nghệ sĩ từng trải lòng, những tính cách này của nhân vật ông tham gia đều ngược lại so với sự hiền lành, trầm tính của bản thân ngoài đời.

Ở tuổi 74, Trần Nhượng vẫn giữ thói quen đi diễn, tham gia sự kiện và nhận lời làm giám khảo một số cuộc thi dù mang nhiều bệnh nền.

Thu nhập chính hiện tại của ông là lương hưu Đại tá. Trần Nhượng nói nếu chỉ ở nhà thì khoản tiền lương này đủ trang trải nhưng bản thân ông vốn thích hoạt động, chỉ cần ngồi một chỗ vài ngày đã cảm thấy bí bách.

Sau ba lần đổ vỡ hôn nhân, ông sống một mình và tự chăm sóc bản thân. Dù sức khỏe không còn như trước, ông vẫn cố gắng duy trì công việc. Đầu năm 2026, Trần Nhượng từng phải nhập viện vì thời tiết lạnh và nhiều bệnh nền nhưng sau khi hồi phục, ông nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật và làm giám khảo nhiều cuộc thi.

NSND Trần Nhượng là Đại tá công an. Ảnh: VTV

NSND Trần Nhượng có hai người con đều theo đuổi nghệ thuật giống bố. Con trai của ông là đạo diễn, diễn viên Trần Bình Trọng, sinh năm 1973. Anh được biết đến qua nhiều series hài Tết như Đại gia chân đất, Làng ế vợ...

Con gái của Trần Nhượng là Jenna Phương, sinh năm 1996, hiện đang hoạt động diễn viên, người mẫu. Cô từng tham gia phim truyền hình Anh có phải đàn ông không và thử sức tại các cuộc thi sắc đẹp.

NSND Nguyễn Hải là Đại tá công an, nguyên Phó Trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân. Ông sinh năm 1958, về hưu từ năm 2019 sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.

NSND Nguyễn Hải. Ảnh: FBNV

Trên truyền hình, Nguyễn Hải từng đảm nhận nhiều vai diễn khiến khán giả khó quên như Trịnh Khả trong Chuyện làng Nhô, Tổng giám đốc Lê Thanh trong Chạy án, lão Cấn trong Quỳnh búp bê hay Thượng tá Trần Như Tuất trong Bão ngầm. Đặc biệt, vai Trần Như Tuất là một cán bộ biến chất, mưu mô, tiếp tục củng cố hình ảnh phản diện của nam nghệ sĩ.

Sau gần 30 năm, khán giả vẫn nhớ NSND Nguyễn Hải là Trịnh Khả ngày nào. Ông chia sẻ với VietNamNet: "Đó là lời khẳng định của khán giả dành cho những năm tháng lao động nghệ thuật nghiêm túc của tôi. Phải cảm ơn tác giả, đạo diễn đã tạo điều kiện cho tôi tỏa sáng với vai diễn này. Còn giờ bối cảnh xã hội đã khác, rất khó có được những vai diễn như Trịnh Khả trong bối cảnh Chuyện làng Nhô nữa".

Sau khi nghỉ hưu, ông không rời xa nghệ thuật mà còn đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ cuộc sống sau nghỉ hưu có thời điểm bận rộn gấp khoảng 5 lần lúc còn công tác. Ông tiếp tục đóng phim, tham gia các dự án phim và làm giám khảo một số cuộc thi sắc đẹp.

Không dừng ở nghệ thuật, Nguyễn Hải còn làm công việc tư vấn pháp luật và tham gia một số hoạt động xã hội. Ông cho biết bản thân không quá đặt nặng chuyện kiếm tiền nên chủ động cân đối công việc để vẫn có thời gian dành cho gia đình.

NSND Nguyễn Hải là Đại tá công an đã nghỉ hưu. Ảnh: Thu An

NSND Nguyễn Hải chia sẻ với VietNamNet lý do ít tham gia phim ảnh hơn trước: "Nói thật là tuổi này đi làm phim dài tập rất mệt. Tôi cảm giác sinh lực không còn đủ đáp ứng công việc như thời làm Chuyện làng Nhô, Chạy án, Quỳnh búp bê... Giờ tôi chỉ có thể tham gia phim ngắn hay phim chiếu rạp".

Về đời tư, NSND Nguyễn Hải chia sẻ ông hiện có 2 cháu nội, 1 cháu ngoại và tất cả đều ở với ông bà. Nam diễn viên cho biết ngôi nhà 41m2 xây 5 tầng là nơi ở của 3 thế hệ, dâu rể đủ cả nhưng hòa thuận. "Ở với các cháu vui nhưng mệt. Tôi đi suốt nên bà vất vả, đảm đang lo hết việc nội ngoại, anh em họ hàng, con cháu. Dù vất vả nhưng vẫn phải cố để tạo điều kiện cho các con công tác", ông kể.

NSND Nguyễn Hải trong "Bão ngầm":