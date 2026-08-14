Chiều 13/8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với Công ty cổ phần Dữ liệu Lượng tử tổ chức lễ bàn giao bản quyền truy cập Phòng thí nghiệm lượng tử ảo VQLab phục vụ đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học trên địa bàn.

Hình ảnh quang cảnh buổi lễ

Trong đợt đầu, VQLab được bàn giao cho 4 trường gồm Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Hải Dương và Trường Đại học Thành Đông. Đại diện các trường đã ký biên bản tiếp nhận và được cấp tài khoản quản trị để triển khai khai thác hệ thống.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Dữ liệu Lượng tử giới thiệu và trình diễn các tính năng của VQLab, đồng thời nhấn mạnh khả năng hỗ trợ giáo dục đại học trong bối cảnh chi phí đầu tư cho thiết bị lượng tử vật lý còn lớn. Hệ thống được cài đặt, vận hành trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, tích hợp các phân hệ như truyền khóa lượng tử (QKD), sinh số ngẫu nhiên (QRNG), cảm biến lượng tử và mạch quang tử tích hợp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và 4 trường đại học ký biên bản bàn giao quyền truy cập Phòng thí nghiệm lượng tử ảo VQLab

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Nguyễn Cao Thắng cho biết việc triển khai VQLab gắn với yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược. Thành phố xác định việc chủ động chuẩn bị hạ tầng và nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để tiếp cận các công nghệ lõi, trong đó có công nghệ lượng tử.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ và các trường đại học tại nghi thức trao tặng bản quyền VQLab

Hoạt động này đồng thời được xác định là bước triển khai mô hình hợp tác “3 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò kiến tạo, định hướng và cung cấp hạ tầng dùng chung; các trường tổ chức khai thác phục vụ giảng dạy, thực hành, nghiên cứu; doanh nghiệp hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, tài liệu và giáo trình tham khảo.

Sau khi tiếp nhận, 4 trường sẽ cấp tài khoản cho giảng viên, sinh viên và từng bước lồng ghép thực hành VQLab vào các học phần thuộc Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông, Vật lý. Các trường cũng được khuyến khích triển khai đồ án, đề tài nghiên cứu gắn với ứng dụng công nghệ lượng tử.

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ tiếp tục phối hợp tập huấn, bảo đảm hạ tầng, đường truyền và tiếp nhận nhu cầu từ các trường đại học khác để tham mưu mở rộng quyền khai thác. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của vùng.

Thế Định