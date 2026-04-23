Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn phía Đông thành phố.

Theo quyết định, tổng số khu vực khoanh định là 3.246; toàn bộ đều thuộc diện cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích hơn 108.334 ha, thuộc địa bàn 50 xã, phường và đặc khu phía Đông thành phố.

TP Hải Phòng cấm hơn 3.200 khu vực khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa

Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản liên quan trực tiếp đến 10 lĩnh vực. Trong đó, quốc phòng có 1.016 khu vực (5.171,13ha); thông tin và truyền thông 683 khu vực (gần 13ha); văn hóa, thể thao và du lịch 607 khu vực (hơn 47.080ha); an ninh 441 khu vực (366,82ha); các lĩnh vực còn lại gồm giao thông, tôn giáo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc rà soát, khoanh định lại các khu vực cấm hoạt động khoáng sản là yêu cầu cấp thiết. Sau hơn 10 năm thực hiện quy hoạch cũ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi của thành phố đã có nhiều thay đổi lớn.

Đặc biệt, từ 1/7/2025, TP Hải Phòng chính thức hoạt động theo mô hình hành chính mới trên cơ sở sáp nhập giữa tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng. Việc áp dụng các quy định mới của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 đòi hỏi một khung pháp lý cập nhật, đồng bộ để tránh sự chồng lấn, lãng phí tài nguyên và bảo vệ vững chắc các khu vực nhạy cảm.