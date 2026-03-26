VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan ra trước TAND TPHCM để xét xử.

Các bị can bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ.

Trong đó, ông Phan Thành Muôn (Chủ tịch CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Huang ShangXia (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Trong khi đó, các bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũ) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, từ năm 2021-2024, ông Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm ở những vị trí, vai trò khác nhau tại Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã tổ chức khai thác quặng titan trái phép với số lượng hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, ông Muôn đã đưa hối lộ cho bà Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Quá trình tiêu thụ quặng titan, ông Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Huang ShangXia (tức Hoàng Thượng Hạ) bị cáo buộc đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).

Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho cựu cán bộ hải quan Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỷ đồng để tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép.

Cáo trạng còn xác định có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông. VKSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can về tội Trốn thuế.